Desio: in scena la filosofia di vita di Walter Bonatti, c’è “In capo al mondo”

«Uno dei più grandi alpinisti di sempre, l’ultimo grande esploratore». Venerdì 18 ottobre a Desio, alle 21 in biblioteca (via Cavalieri di Vittorio Veneto), sarà possibile assistere allo spettacolo teatrale “In capo al mondo: un viaggio sul palcoscenico” per raccontare la figura leggendaria di Walter Bonatti. In scena ci sarà Luca Radaelli accompagnato alla chitarra da Maurizio Aliffi.

Desio: in scena la filosofia di vita di Walter Bonatti, «stile unico di un personaggio speciale»

«Vogliamo ricordarlo raccontando la sua vita – ha anticipato Radaelli – ma soprattutto la sua filosofia. Lo stile unico di un personaggio speciale, che ha cercato di superare i propri limiti come non solo il campione ma ogni uomo dovrebbe fare».

Il monzese acquisito Walter Bonatti (1930-2011) è stato un alpinista, esploratore, giornalista, scrittore e foto-reporter italiano. Soprannominato «il re delle Alpi», è stato una delle figure più eminenti dell’alpinismo mondiale. Ingresso gratuito (tramite app c’è posto, 0362 392317, desio@brianzabiblioteche.it).