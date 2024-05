Il Cittadino 125°: i 100 volti di Riccardo Cassin, il libro di Bellavite con lo sconto del Cittadino

Walter Bonatti e Reinhold Messner, ma anche Andrea Oggioni, Oscar Luigi Scalfaro e John Fitzgerald Kennedy. Sono solo alcuni degli occhi che raccontano il grande alpinista Riccardo Cassin, nel libro “Cento volti di un grande alpinista” edito da Bellavite.

Il Cittadino 125°: i 100 volti di Riccardo Cassin, l’opera per il centenario della nascita

È l’opera del 2008 pubblicata in occasione del centenario della nascita, che sarebbe stato celebrato nel gennaio 2009 (anno in cui, nel mese di agosto, il “Ragno di Lecco” morì nella sua casa di Pian dei Resinelli), il terzo capitolo della collaborazione tra il Cittadino che compie 125 anni e l’editore di Missaglia.

Il Cittadino 125°: i 100 volti di Riccardo Cassin, l’idea per celebrarlo

La Fondazione che porta il suo nome aveva scelto di festeggiarlo con un volume di pregio per raccontare la figura “di un alpinista, ma soprattutto dì un uomo attraverso le testimonianze di persone che sono venute in contatto” con lui. Grandi nomi del suo mondo, quello delle montagne, ma anche della cultura, del giornalismo e della politica mondiale con cui era entrato in contatto fin dagli anni trenta del Novecento.

“Riccardo Cassin ha scritto undici libri – avevano scritto gli autori Alessandro Gogna, Laura Melesi e Daniele Redaelli – Su di lui e sulle sue imprese alpinistiche esistono interi volumi (…) Non era facile celebrare il centenario proponendo qualcosa di nuovo. Ma nuova poteva essere, se non lo scritto, la veste. Ed ecco così l’idea di una antologia che analizzasse Cassin (…) attraverso la lente di 100 testimonianze diverse”.

Il Cittadino 125°: i 100 volti di Riccardo Cassin, quanto costa e dove trovarlo

Il libro “Riccardo Cassin. Cento volti di un grande alpinista” è in vendita nella sede del Cittadino, in via Elvezia 2 a Monza, al prezzo speciale di 21 euro. Informazioni e acquisti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 (0392169511).