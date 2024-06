Monza – Resegone : i vincitori premiati all’Arengario

La 62° edizione della Monza-Resegone, coincidente con il centesimo anniversario della manifestazione, si è conclusa ufficialmente venerdì sera nel capoluogo brianteo, in piazza Roma, con l’Arengario alle spalle. Protagonisti i terzetti che sabato scorso si sono avventurati fino alla cima della vetta. Un’atmosfera di festa, di battute scherzose, di ricordi dell’impresa. Quest’anno la gara organizzata da Sam e Monza Marathon Team con il contributo di Runners Desio, GS Avis Seregno, GP Villasantese (“noi della Sam siamo diventati un po’ vecchiotti – ha chiosato il presidente Enrico Dell’Orto – e avevamo bisogno di nuove leve”) si è divisa in due. Alla competizione “classica” si è aggiunta una gara a staffetta, in gergo relay.

Monza – Resegone : i vincitori e le parole di Dell’Orto

“Quest’ultima formula è piaciuta molto – ha sottolineato Dell’Orto – tutte le 97 squadre partite hanno raggiunto il traguardo con tempi di tutto rispetto. Vorrà dire che la riproporremo anche il prossimo anno!”. I primi a ritirare coppe e premi sono stati Roberto Patuzzo e Davide Perego (mancava il compagno di squadra Andrea Soffientini) vincitori della “classica” in 3.09.57 con i colori del The Running Club di Luino. Premi anche alle squadre tutte femminili e alle squadre miste. Il primo terzetto in gonnella è stato il Df Sport Specialist Uragani di Barzanò, decimo in classifica generale. Presente Serena Natolini, in rappresentanza delle compagne di squadra Ilaria Bergaglio e Francesca Pretto. La seconda squadra tutta “rosa” giunta al traguardo della “classica”, la Df Specialist Lecco, ventunesima in classifica generale, è risultata anche il team più giovane. Infatti, Cristina Germozzi, Marta Rusconi e Aurora Bosia in tre fanno solo 82 anni. È di Lissone la prima squadra mista classificata: la Polisportiva Moving Fornaio via Galilei: Eleonora Gardelli ha condiviso il percorso con Paolo Gelosa e Marco Scanziani. I più veloci a percorrere il tratto più critico – la salita al Resegone da Erve- è stata la seconda squadra classificata: la Asd Go Market di Molteno che annoverava Dario Rigonelli, Stefano Tavola e Stefano Villa.

Monza – Resegone : i vincitori e gli staffettisti

I tre hanno “scalato” in 00:46:09. Tra gli staffettisti hanno trionfato i rappresentanti di Affari & Sport Metaltherm di Villasanta: Antonino Lollo, Diego Testa e Filippo Ba. Sempre da Villasanta, con i colori dell’Enervit Affari e sport, la prima squadra mista (quinta assoluta): Francesca Malnati Manfredi, Stefano Tettamanti e Mattia Grifa. Ventiduesima squadra assoluta è risultato il primo trio tutto rosa: Claudia Redaelli, Alessia Ippolito e Alessandra Arcuri dell’Agriturismo Monsereno di Imbersago. Presenti alle premiazioni anche il sindaco di Monza Paolo Pilotto, l’assessore allo sport del Comune capoluogo Viviana Guidetti, i presidenti delle Province di Monza e Brianza e Lecco, Luca Santambrogio e Alessandra Hofmann, i rappresentanti di alcuni comuni toccati dalla gara, tra i quali il sindaco di Olginate Marco Passoni che ha preso parte alla relay correndo la frazione tra Osnago e Olginate. A tutti è stato donato un pettorale ricordo. E per festeggiare il centesimo compleanno della Monza-Resegone è stata portata una gustosa torta con le candeline. Nel corso della serata è stato presentato il volume “Monza Resegone 100 anni di corsa, amicizia e passione”. Il ricavato delle vendite sarà devoluto al Comitato Maria Letizia Verga.