Monza celebra la montagna: festa per i 100 anni di Gem e Monza-Resegone con Claudia Giordani e Ninna Quario

Una serata dedicata alla montagna per festeggiare i cent’anni della Gem, i Giovani escursionisti monzesi che fondarono una società alpinistica nel 1924, e della Monza- Resegone, partita per la prima volta il 9 novembre dello stesso anno. A organizzarla nell’elegante sala reale dell’Hotel de La Ville il Panathlon Club Monza Brianza 1969 presieduto da Federico Gerosa. A fare da madrine due titolate atlete della “Valanga Rosa”: Claudia Giordani, vice presidente del Coni, e Maria Rosa- detta Ninna- Quario.

Le due sciatrici hanno ricordato i loro illustri trascorsi. Giordani, in particolare, si è soffermata sulla sua prima vittoria in Coppa del mondo in slalom gigante esattamente cinquant’anni fa e sulla medaglia d’argento olimpica ottenuta ai giochi di Innsbruck del 1976 in slalom speciale.

«Non mi aspettavo di piazzarmi così bene alle olimpiadi – ha sottolineato – anche se nelle gare precedenti avevo fatto bene. Fu una gara difficile, il meteo non era dei migliori. È un bel ricordo che mi rimane nel cuore».

Quario ha elogiato la compagna di squadra («Claudia era la mia capitana, il mio idolo, un esempio da seguire, una persona seria e corretta») e ha dedicato qualche parola alla figlia Federica Brignone: «Come mamma sono la prima ad ammirarla per il suo impegno e la sua grande dedizione. I tempi sono notevolmente cambiati. Fede ha ottenuto la sua prima vittoria a 25 anni. A quell’età io mi ero già ritirata. Oggi conta molto di più la forza fisica del talento».

Quario rimane l’atleta italiana più vincente in slalom e ha ammesso: «Al momento non vedo grandi slalomiste all’orizzonte».

Nel corso della serata il presidente gemmino Nando Rivolta ha ufficialmente effettuato il passaggio di consegne al suo successore Roberto Borgonovo, atleta di sci di velocità, che ha annunciato un’ulteriore festa della società giovedì 28 novembre al Binario 7 nell’ambito di Monza Montagna. Durante l’evento sarà presentato anche il libro redatto per il centenario. Enrico Dell’Orto, presidente della Sam, la società che ha “creato” la Monza-Resegone, ha ribadito i valori di amicizia, condivisione e rispetto che caratterizzano la gara.

Spazio anche a un giovane atleta, il campione di arrampicata sportiva “speed” Matteo Zurloni, detentore del record europeo, che dopo essere stato eliminato per un soffio ai quarti alle olimpiadi di Parigi, ha annunciato che si rifarà a Los Angeles 2028. E non è mancata una leggenda dell’alpinismo monzese: l’accademico del Cai, Gianni Arcari della Pell e Oss che tra i tanti ricordi ha rivelato di aver vinto nel 1962 un premio di 100.000 lire quale miglior alpinista italiano: «E venni ricevuto dal presidente Segni e da papa Giovanni».