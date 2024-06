Monza-Resegone: ecco i vincitori dell’edizione 2024

Sono state ufficializzate nella prima serata di domenica 23 giugno le classifiche dell’edizione del centenario della Monza-Resegone, la superclassica corsa dell’estate organizzata dalla Società alpinisti monzesi (Sam) arrivata quest’anno alla sua 62esima edizione. La gara è stata corsa sabato 22 maggio con due formule, quella tradizionale a terzetti e quella “Relay” a staffetta.

Monza-Resegone, i vincitori della gara classica

Per quanto riguarda la gara tradizionale, ha vinto The running club di Luino con il tempo di 03:09:57, seguiti da Asd Go Market di Molteno che ha raggiunto la vetta in 03:24:49 e quindi Autocogliati squadra A di Lecco in 03:28:37. Chiuso il podio ci sono la Gabetti Monza Sempredicorsa, di Monza appunto, con il tempo di 03:46:37 218 e poi la Affari&sport A di Villasanta in 03:48:10.

A seguire Polisportiva Moving Fornaio di Lissone (03:51:53), I dolci di Ivan A di Briosco (03:57:33), Aries Como athletic team (03:59:22), Missultini Como (03:59:24), Df Sport specialist uragani di Barzanò (03:59:47), Team Bettini di Giussano (04:01:05), Brugherio Triathlon A (04:09:54), Athletic club Villasanta Z di Monza (04:12:55), Freccia Rotta di Milano (04:13:40), Società alpinisti monzesi di Monza (04:15:02) e Gp Villasantese A di Villasanta (04:15:41).

Monza-Resegone, i vincitori della gara relay

Per quanto riguarda la gara Relay, il primato va a Affari&Sport/Metaltherm di Villasanta (02:43:37), poi Asd Daini Carate Brianza (02:56:27), Polisportiva Moving Fit therapy tecnology di Lissone (02:58:12), 3Asen Fisiorun.It di Lecco (03:00:09), Enervit Affari & Sport di Villasanta (03:01:48), Mb Runners di Monza (03:09:02), Studio Termotecnico Carissimi di Bergamo (03:11:06) e poi Runners Desio A (03:11:14), Capanna Monza di Lecco (03:11:21), Cavalli Pazzi di Merate (03:12:32).