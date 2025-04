Atletica: Rebosio, 20 km di marcia d’argento agli Italiani juniores

Sono il futuro dell’atletica leggera brianzola: Alessandro Rebosio (PBM Bovisio Masciago) e Celeste Polzonetti di Desio (Atl.Bracco Milano) lo hanno avvalorato in gare disputate in questi giorni.

Atletica: Rebosio d’argento alla seconda esperienza sui 20 km

Innanzitutto a Sant’Alessio Siculo (Messina) dove il 30 marzo sono andati in scena i Campionati Italiani di 20 Km di marcia su strada per le categorie Junior, Promesse e Senior, Alessandro Rebosio ha ottenuto il massimo dalla propria azione e nella gara juniores ha conquistato il titolo di vice campione italiano stampando il crono a 1h27:38. Il tricolore lo ha vinto l’alfiere delle Fiamme Gialle Giuseppe Di Sabato in 1h23:01. L’atleta brianzolo, accompagnato dalla coach Ilaria Lanzani, ha vinto l’argento praticamente alla sua seconda esperienza su questa distanza. Infatti lo scorso 13 ottobre all’esordio a Prato si era posizionato al quarto posto in 1h29:59. Rebosio è nato il 5 ottobre 2006 e dal 2012 ha iniziato a gareggiare, nella categoria esordienti, per i colori della PBM. Nel suo palmares spiccano diverse vittorie ottenute in gare sui 5 mila metri disputate dal 2021 al 2024, iniziando dalla categoria Cadetti sino gli Juniores. Lo scorso gennaio ha preso parte al raduno a Tirrenia con la nazionale giovanile.

Atletica Rebosio Alessandro pett.40 a Sant’Alessio Siculo

Atletica: Celeste Polzonetti, pb sui 100 in maglia UCLA

Celeste Polzonetti lo scorso fine settimana è scesa sulla pista della sua Università a Los Angeles dove ha corso i 100 metri in 12″17 che rappresenta anche il suo primato personale; il precedente di 12”22 l’aveva ottenuto il 30/4/2023 a Milano. Celeste Polzonetti (è nata il 24/12/2005) e con la maglia UCLA in gennaio aveva fatto il suo esordio nella categoria Promesse, migliorando in 8.29 a Spokane (Washington) nei 60 ostacoli il suo PB: un centesimo in meno di quello stampato il 17/2/2024 ad Ancona.

Atletica: Delli Santi e Blasigh al Trofeo Gioventù Lariana

Da segnalare infine i risultati ottenuti nell’appuntamento fuori provincia di sabato scorso a Canzo, nella 1° prova del Trofeo Gioventù Lariana. Nei 60 metri Ragazzi, Andrea Delli Santi (Atletica Albiate) ha vinto la gara con 8.15, sesto posto per Marco Blasigh (Vis Nova Giussano) con 8.88. Delli Santi ha poi aggiunto il 2° posto nei 60 hs con 9.66.