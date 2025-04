Ciclismo: Bosio (Fiorin) sul podio, Nicole Bracco ancora a segno

Ancora alla ribalta i corridori brianzoli tesserati a società della Brianza nelle gare su strada disputate lo scorso fine settimana. A Piubega (Mantova), dove erano presenti 170 allievi e 176 esordienti provenienti da alcune regioni.

Ciclismo: Allievi e Esordienti a Piubega

Per entrambe le categorie a disposizione un circuito cittadino di circa 5 km con 12 tornate per gli allievi e sei per gli esordienti. Tra gli allievi, dopo un allungo di tre atleti nel corso del sesto giro, Ludovico Affini (Scuola Ciclismo Mincio Chiese) nello sprint finale ha superato Riccardo Fasoli (Speed Bike) e Giovanni Bosio (GS Cicli Fiorin). Negli esordienti 2^ anno, il cremasco Lorenzo Iazzi (Madignanese) dopo una fuga iniziata nel secondo giro, ha raggiunto il traguardo in perfetta solitudine mentre, nella volata degli inseguitori, Andrea Pierobon (Cicli Fiorin) si è classificato quarto. Negli esordienti 1^ anno dove ha primeggiato il ticinese Lorenzo Aratari (VC Monte Tamaro), Giuseppe Grazioso (US Pedale Arcorese) si è posizionato al nono posto.

Ciclismo: il GP Fioritura a Vignola

Dal GP Fioritura disputato a Vignola (Modena) arriva il secondo piazzamento nei top ten di un corridore della Salus Seregno, guidata dall’ex professionista Danilo Napolitano. Nella corsa per juniores vinta da Francesco Baruzzi (Asp.Otelli), Alberto Roda, torinese classe 2007 ha ottenuto il decimo posto.

Ciclismo: Nicole Bracco vince in volata

Nel settore femminile brillano i risultati delle atlete della SC Cesano Maderno in gare disputate a Castiglione Fibocchi (AR). In quella per Esordienti 2^ anno Nicole Bracco in volata ha centrato il secondo successo stagionale; nelle Esordienti 1^ anno quinto posto di Aurora Cerano mentre nella categoria allieve Emma Colombo, Carlotta Ronchi, Vivienne Cassata, Martina De Vecchi si sono classificate, nell’ordine, al 4°, 5°, 7° e 10° posto.

Ciclismo: Maria Giulia Confalonieri alla Gent-Wevelgen

Da registrare infine il piazzamento della professionista Maria Giulia Confalonieri (Team Uno X Mobility) classificatasi 41esima nella Gent-Wevelgen vinta in volata da Lorena Wiebes (Campionessa europea in carica). L’atleta di Seregno è arrivata nel gruppo delle migliori ma per una sua scelta personale non partecipa alle convulse volate finali.