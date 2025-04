Momento positivo non solo a livello di prima squadra per il Seregno Fbc. Domenica 30 marzo, allo stadio Ferruccio, nell’intervallo della partita valida per il torneo di Promozione, che ha visto Simone Giambrone e compagni piegare 2-0 la Pontelambrese, il pubblico ha applaudito la formazione Under 17, che ha appena conquistato il successo nel proprio girone di campionato ed ora andrà a caccia del titolo provinciale. Per celebrare il traguardo, sabato 5 aprile gli azzurrini disputeranno proprio allo stadio Ferruccio l’ultima gara in calendario nella prima fase, che li opporrà all’Albiatese.

Calcio: l’Under 9 ha vinto la “Spring Cup”

L’Under 9, vincitrice della “Spring Cup”

In parallelo, sempre domenica 30 marzo il Seregno Fbc si è aggiudicato al Seregnello la “Spring Cup”, competizione giovanile con in campo in questa fase gli Under 9. I padroni di casa, identificati con la maglia bianca, hanno sconfitto in finale 3-1 la Concorezzese. Sul terzo gradino del podio è salito invece il Como, che ha piegato ai rigori l’Enotria Milano. Hanno completato la classifica, nell’ordine, Varesina, Seregno Fbc blu, Renate e Pergolettese.

Calcio: adesso la “Spring Cup” attende gli Under 11

La “Spring Cup” tornerà ora alla ribalta domenica 6 aprile, quando al Seregnello si svolgeranno le eliminatorie della fase riservata agli Under 11. In campo si misureranno nel girone A Vigor Milano, Ac Leon, Ponte San Pietro e Suno, nel girone B Ponte San Pietro, Speranza Agrate, Uesse Sarnico e Torino Club, nel girone C Vis Nova Giussano, Ardor Lazzate, Tritium e CasateseMerate. Le tre prime in graduatoria accederanno alle finali, previste domenica 13 aprile.