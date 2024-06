Monza-Resegone: paura a Cernusco, un’auto travolge pubblico e organizzatori

Paura nella serata della Monza Resegone 2024, sabato 22 giugno: la storia corsa podistica è stata funestata da un incidente provocato da un automobilista all’altezza di Cernusco Lombardone, già nella provincia di Lecco. A pagare il prezzo di quanto accaduto una donna del servizio di assistenza nell’organizzazione e un ciclista: entrambi sono stati investiti da un uomo che sarebbe risultato con troppo alcol in corpo.

L’uomo stava guidando un’Audi A3 e non si è immediatamente fermato: sono stati i carabinieri (e un motociclista) a raggiungerlo nel comune di Merate: all’alcol test il guidatore sarebbe risultato sopra i limiti consentiti e denunciato per guida in stato di ebbrezza e per l’incidente. La donna investita è stata ricoverata in codice rosso, ferito anche il ciclista, ma in misura meno grave.