Monza-Resegone 2024: tutte le novità della classica della Brianza che compie 100 anni

La Monza-Resegone dà i numeri. E che numeri. Quest’anno – nella serata di sabato 22 giugno – si svolgerà la 62° edizione della corsa, ma in realtà la manifestazione compie cent’anni visto che la prima edizione si svolse il 9 novembre 1924 con la partecipazione di dodici squadre.

Monza-Resegone 2024: iscrizioni fino al 31 maggio

Al momento sono già 220 i terzetti iscritti che dall’Arengario cercheranno di raggiungere il Rifugio Capanna Alpinisti Monzesi, ma c’è tempo fino al 31 maggio per dare la propria adesione accedendo alla piattaforma dedicata.

Monza-Resegone 2024: 60 iscritti alla novità della staffetta

La gara del centenario si sdoppierà, come già annunciato nei mesi scorsi. Per la prima volta, oltre alla classicissima di 42 chilometri (che partirà alle 21) si svolgerà anche una gara di staffetta (con partenza alle 20). Tre atleti si daranno il cambio, percorrendo rispettivamente 15,3 km (da Monza a Osnago), 15,7 Km (da Osnago a Olginate) ed infine i 12,2 Km che separano Olginate dal traguardo sul Resegone a quota 1173 metri di altitudine. Una sfida che è già stata accettata da una sessantina di terzetti.

«La gara del centenario doveva portare con sé una ventata di nuovo – afferma Enrico Dell’Orto, presidente della Società Alpinisti Monzesi, la società “madre” della Monza-Resegone – Abbiamo pensato a una staffetta per dare la possibilità a chi non se la sente di affrontare l’intero percorso di mettersi in gioco».

Monza-Resegone 2024: la rete brianzola dell’organizzazione

Un’altra novità è costituita dal pool organizzativo. Oltre al Monza Marathon Team, che da diversi anni affianca la Sam nella preparazione e nella gestione della gara, per il centenario sono state coinvolte altre realtà: Runners Desio, GS Avis Seregno, GP Villasantese. Una rete tutta brianzola a testimonianza dello spirito di amicizia e di condivisione che da sempre contraddistingue la Monza-Resegone.

Monza-Resegone 2024: la medaglia per i “finisher”

E sempre per il centenario è stata creata una medaglia che i “finisher” – sia della staffetta sia della classica – riceveranno al loro arrivo in Capanna.

Monza-Resegone 2024: il libro del centenario

Per ricordare decenni di risultati, di fatiche, di emozioni e di impegno è in fase di ultimazione un volumetto dal titolo “Monza Resegone. 100 anni di corsa, amicizia e passione” che sarà presentato venerdì 28 giugno.

Monza-Resegone 2024: pettorali e premiazioni

La gara ha ricevuto il patrocino dei comuni di Monza, Olginate, Osnago ed Erve e delle amministrazioni provinciali di Monza-Brianza e Lecco. Territori dove la passione per la Monza-Resegone non si è mai spenta e che salutano il passaggio dei corridori come se fosse una festa. I pettorali saranno consegnati agli atleti la prima settimana di giugno. Le premiazioni ufficiali si terranno con una grande festa in centro città per sancire il fil rouge che lega Monza alle sue montagne.