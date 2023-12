Alla Monza-Resegone del centenario anche una gara a staffetta

Si correrà il 22 giugno 2024 la 62esima edizione della Monza-Resegone e le novità non mancheranno.

A dispetto del numero 62, quella del prossimo anno sarà la gara del centenario. Infatti, l’edizione numero uno della classicissima ascesa al Resegone venne organizzata dalla Società Alpinisti Monzesi il 9 novembre 1924 con il nome di Marcia Turistica Autunnale.

A raccontarla fu il Cittadino uscito il giovedì successivo che sottolineava la partecipazione di dodici squadre. Allora le formazioni erano composte da quattro elementi e la migliore risultò quella della Sam: Battista Oggioni, Angelo Brambilla, Antonio Brambilla e Guido Barzaghi che arrivarono alla Capanna Alpinisti Monzesi in 6h 13’ 55” a ritmo di marcia e non a passo libero come previsto dal 1973. Le squadre si ritrovarono lungo il ponte di via Lecco mentre l’anno successivo il punto di incontro fu fissato all’Arengario dove si presentarono ventidue quartetti.

Monza-Resegone 2024: la staffetta e le regole

Le iscrizioni per il prossimo anno apriranno a breve ma il presidente della Sam Enrico Dell’Orto ha già annunciato che la Monza-Resegone raddoppierà. «Oltre alla gara classica che tutti conosciamo – ha anticipato Dell’Orto in una serata conviviale per salutare amici e sponsor – nel 2024 ci sarà anche una gara relay, ovvero una staffetta. Una novità che abbiamo voluto inserire per festeggiare il centenario e per vedere come va. Le squadre saranno sempre formate da tre elementi. Come per la versione classica prevediamo squadre totalmente maschili, squadre tutte femminili e squadre miste. Tre le frazioni da percorrere per passarsi il testimone. La prima con partenza da Monza e arrivo ad Osnago di 15,3 chilometri, la seconda da Osnago a Olginate di 15,7 chilometri e l’ultima da Olginate fino alla Capanna Monza per 12,2 chilometri in salita. Gli staffettisti partiranno alle 20. Un’ora prima della gara classica con un massimo di cinquanta squadre partecipanti».

Monza-Resegone 2024: nuovi aiutanti e la serata di festa

Per una competizione così spettacolare, ma altrettanto impegnativa, la Sam si affiderà per l’organizzazione, oltre al consolidato partner Monza Marathon Team, anche a nuovi “aiutanti”: i Runners Desio, il G.S. Avis di Seregno e il G.P. Villasantese. «Amici che porteranno il loro spirito giovane, nuove esperienze e nuove iniziative» ha sottolineato Dell’Orto. Insieme alla preparazione della gara il comitato organizzatore sta pensando anche ad alcuni eventi aperti alla cittadinanza. «Posso solo anticipare che stiamo progettando una serata di festeggiamenti ufficiali -ha affermato il presidente della Sam -con gli atleti più rappresentativi della Monza- Resegone e con qualche personaggio di spicco del mondo dell’atletica».

Monza-Resegone 2024: la storia della gara

La Monza-Resegone si corse per tre anni consecutivi dal 1924 al 1926. Riprese nel 1947 e continuò fino al 1955. Dopo una lunga interruzione si tornò a gareggiare il 23 giugno 1973 con squadre formate da tre componenti che dovevano misurarsi a passo libero.

Nel 1976 si iscrisse per la prima volta una donna, Teresa Pirola che si classificò insieme ai suoi due compagni uomini al 34esimo posto. Dal 1984 la competizione è intitolata ad Aldo Mantovani, presidente della Sam, scomparso prematuramente in un incidente in montagna.