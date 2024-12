L’anno d’oro del Sincro Seregno: doppio podio anche ai Regionali disputati in casa

Anche il campionato regionale di nuoto artistico per atlete categoria assoluta e juniores, è griffato dal Sincro Seregno ma soprattutto da Caterina Cucco e Lara Pollini che sono salite sui primi due gradini del podio al termine del torneo disputato nel Centro natatorio di Seregno intitolato a Umberto Trabattoni.

L’anno d’oro del Sincro Seregno: tutti i risultati

Sul podio del campionato dopo Caterina e Lara è salita Sara Zanzarelli della Busto Nuoto. Inoltre tre sincronette del Sincro Seregno si sono inserite nella fascia delle top-ten: sono Sofia Trantino quinta, Alice Garraffo ottava, Martina Pizio nona. Nel bilancio tecnico del Sincro Seregno spiccano altresì i piazzamenti di Giada Chierigati (11°), Olivia Busi (14°), Greta Battista (15° posto per questa ragazza nata nel 2012 e tra le più giovani del campionato), Giada Galimberti (16°), Emma Brandolini (17°). Infine Alice Zadek, Greta Cavallotti, Emma Caldara, Manuela Brambilla, Rebecca Prina e Martina Scalia, tutte Sincro Seregno, hanno onorato la loro partecipazione con importanti piazzamenti.

Seregno nuoto artistico da sx Lara Pollini Caterina Cucco Sara Zanzarelli

L’anno d’oro del Sincro Seregno: la soddisfazione della presidente Virginia Rattie il “sistema delle stelle”

«Il Campionato svoltosi con il “sistema delle stelle” è stato di assoluto rilievo soprattutto dal punto di vista coreografico e qualitativo – commenta Virginia Ratti da sedici anni presidente di Seregno Sincro – Ed ha confermato la crescita di una disciplina sportiva che coinvolge e appassiona un numero sempre più importante di ragazze».

Anche la società si sta sempre più ingrandendo. «I risultati ottenuti sono significativi e peraltro ripagano l’impegno e il duro lavoro svolto da tutti. In particolare mi piace evidenziare il risultato della talentuosa Greta Battista come era accaduto nei campionati nazionali, categoria esordienti».

Come si è svolto a Seregno questo campionato? «Nel nuoto sincronizzato le atlete partecipano all’attività agonistica nel quadro di un sistema di graduazione delle loro abilità tecniche denominato “Sistema delle stelle“. È basato su un programma di sviluppo delle capacità tecniche diviso in sei livelli, con esercizi e prove progressivamente più complesse. Ogni livello, identificato con un numero di “stelle”, costituisce prova di idoneità per l’ammissione alla attività agonistica, regionale e nazionale, di categorie approntate in base all’anno di nascita».