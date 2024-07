Calcio Monza: Colpani alla Fiorentina, probabile sostituto sarà Daniel Maldini

Andrea Colpani diventa la seconda grande cessione dell’estate del Monza. Il trequartista cresciuto all’Atalanta segue lo stesso destino di Michele Di Gregorio e passa alla Fiorentina. Anche le cifre dell’affare sono simili; per il portierone la Juventus sborserà una ventina di milioni in obbligo di riscatto, mentre per il Flaco la Viola e Adriano Galliani hanno trovato un accordo sulla base di 4 milioni di prestito, 12 di diritto riscatto, più altri 2 di bonus, nella speranza siano facilmente raggiungibili.

Calcio Serie A Andrea Colpani con la maglia della Fiorentina – Foto Fiorentina

Alla fine la società di via Ragazzi del ’99 ha ceduto sulla formula, rinunciando all’obbligo, ma alzando la quota di prestito a 4 milioni, che rimangono comunque un ottimo incasso di garanzia. Qualora alla fine del prossimo anno il giocatore non sarà comprato definitivamente, il Monza riavrà indietro il suo miglior marcatore della scorsa stagione ed in più avrà incassato un bel gruzzoletto. La somma dell’affare, qualora dovesse andare definitivamente in porto, si avvicinerebbe se non toccherebbe comunque i 18 milioni totali, che è sempre stato il prezzo fissato per il Flaco. Ad annunciare il trasferimento a Firenze, dove riabbraccia il tecnico che più ha saputo valorizzarlo in carriera, Raffaele Palladino, è stato lo stesso giocatore nella serata di giovedì, subito dopo aver formalizzato l’accordo. Colpani ha infatti cambiato la propria Bio sui social e si è autodefinito un giocatore della Fiorentina, ancora prima di cambiare l’immagine profilo che lo vede vestire il biancorosso. Con la cessione, potrebbe stapparsi il mercato in entrata del Monza.

Monza, per la porta opzionato Marco Silvestri (Udinese)

L’affare più definito è quello del portiere. Dopo l’infortunio occorso a Cragno mercoledì in amichevole (si parla di fino a tre mesi di assenza), con Sorrentino diretto alla Juve Stabia, Galliani ha opzionato Marco Silvestri dall’Udinese per un piccolo indennizzo di 1,5 milioni. Il portiere protagonista di buonissime stagioni a Verona e in Friuli sarebbe andato in scadenza a giugno 2025. È una presa di garanzia, con un contratto biennale, per un ruolo fondamentale, nel quale non si poteva aspettare oltre le decisioni sul futuro di Szczęsny. Con Silvesti potrebbe arrivare anche il giovane Samuel Pizzignacco dalla Feralpisalò.

Monza, Daniel Maldini il probabile sostituto di Colpani

Il sostituto di Colpani invece sarà con tutta probabilità Daniel Maldini; proprio in queste ore si sta lavorando per trovare la formula di un passaggio definitivo dal Milan, si parla di reinvestire subito i 4 milioni incassati per il Flaco. Il giocatore, dopo i quattro gol dell’anno scorso, si è promesso al Monza, ma è stato convocato ed è partito per la tournée americana dei rossoneri che terminerà solamente il 7 agosto. Ci vorrà tempo dunque, salvo che Galliani non voglia forzare la mano e riportarlo in Italia in anticipo. Per quanto riguarda Stefano Sensi invece, c’è da battere la concorrenza del Como, ma sarà il giocatore a decidere dove accasarsi da svincolato, già nei prossimi giorni. In caso di esito positivo, sarebbe un ritorno in biancorosso dopo la salvezza di due anni fa.