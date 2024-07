Olimpiadi di Parigi 2024, il presidente Mattarella con gli azzurri: «Avete intorno a voi l’affetto di tutta l’Italia»

Meno un giorno: venerdì 26 luglio si aprono ufficialmente le Olimpiadi di Parigi 2024 e nella giornata di giovedì il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è volato in Francia per incontrare gli atleti azzurri. Al suo arrivo, il presidente ha raggiunto il Villaggio Olimpico per incontrare l’Italia Team, accolto dal presidente del Coni Giovanni Malagò e dai portabandiera Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi. Successivamente ha pranzato alla mensa del Villaggio Olimpico insieme agli atleti.

Olimpiadi di Parigi 2024, il presidente Mattarella con gli azzurri: «Un affetto sincero che non è una pressione»

“Avete intorno a voi l’affetto di tutta l’Italia“, li ha incoraggiati.

“Non intendo infliggervi molte parole. Sono convinto che ne ricevete in grande quantità in questi giorni – ha detto nel discorso – Anzitutto complimenti per essere qui. I criteri selettivi erano molto rigorosi. E se siete arrivati, significa avere manifestato, dimostrato, un talento straordinario e quindi è già questo un successo.Naturalmente quello che tengo a dirvi è una cosa soltanto: avete intorno a voi l’affetto di tutta l’Italia. Un affetto sincero che non dovete interpretare come una pressione. Vi prego di non avvertire alcuna pressione su di voi. Sono certo che esprimerete al massimo il vostro grande talento – tutte e tutti – e che lo farete con grande impegno, con dedizione, con senso dello sport. Le medaglie che arriveranno saranno benvenute“.

«In un mondo così complicato – ne abbiamo parlato al Quirinale quando ci siamo visti – in questo momento in cui qui intorno vi sono tanti Paesi, tanti atleti e atlete di altri Paesi, è un messaggio di civiltà, di amicizia, di speranza, di serenità internazionale. Ripeto le medaglie saranno importanti, ma quello che è importante è quello che avete sempre dimostrato e dimostrerete: il senso dello sport, quello di gareggiare con impegno, con lealtà, con desidero di superarsi, nelle proprie misure, e tutto questo è un grande patrimonio E quindi vi dico un grande in bocca al lupo».

Venerdì mattina, il presidente inaugurerà Casa Italia e in serata assisterà alla cerimonia ufficiale di apertura dei 33esimi Giochi Olimpici Parigi 2024.