Olimpiadi di Parigi 2024, badminton: parte da Nova Milanese l’avventura di Polina e della nazionale ucraina

È l’unica atleta a rappresentare l’Ucraina per il Badminton alle Olimpiadi di Parigi. È Polina Buhrova, 20 anni originaria di Kharkiv dove è iscritta al Politecnico. Parte giovedì mattina insieme alla sua allenatrice Gloria Pirvanescu, originaria della Romania, di Timisoara, passaporto italiano, sposata con Luca Crippa, direttore tecnico della nazionale ucraina, residente a Cinisello Balsamo.

Olimpiadi di Parigi 2024, badminton: Polina Buhrova e Gloria Pirvanescu si sono allenate a Nova Milanese

Da gennaio, ormai, la base di allenamento per Polina e Gloria è a Nova Milanese nella palestra di via Grandi della media Segantini dove si allena il Badminton Polisportiva guidato da Marco Valentino, ormai entrato a tutti gli effetti nel team e che ha seguito la preparazione atletica di Polina. Ma Polina e Gloria sono pronte a spiccare il volo alla volta della Francia.

«Sono molto contenta di aver raggiunto l’obiettivo della qualificazione per me e per la mia nazione – ha sottolineato la Buhrova – È molto importante in questo momento rappresentare la mia nazione. Il mio obiettivo è di giocare bene, dare il meglio di me stessa e tenere alti i colori dell’Ucraina».

Olimpiadi Parigi 2024 Nova Milanese Polina Buhrova con l’allenatrice Gloria Pirvanescu

Olimpiadi di Parigi 2024, badminton: l’allenatrice Gloria Pirvanescu aveva sfiorato Rio 2016 da atleta

Accanto all’atleta, la sua allenatrice Gloria Pirvanescu, già allenatrice della nazionale cipriota, poi dall’ottobre del 2021 allenatrice per l’Ucraina, oltre a Polina Buhrova segue anche Yevheniia Kantemyr. «Questa è la mia prima olimpiade e me la voglio godere – ha sottolineato Pirvanescu – Sono stata ad un passo dalla partecipazione alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, ma non avevo il passaporto italiano, l’ho ricevuto nel 2015 e non ho fatto in tempo, ma mi ero ripromessa di riprovarci, se non come atleta, come allenatrice, all’epoca avevo 34 anni, ora quasi 42».

E ha aggiunto: «Avevo bisogno di incontrare un’atleta un po’ “folle” che mi seguisse e Polina è stata perfetta».

Olimpiadi di Parigi 2024, badminton: il saluto della città e delle istituzioni

Polina è settantesima nel ranking mondiale: la prima sfida è piuttosto impegnativa contro un’atleta indonesiana, decima nella classifica mondiale. Giocherà domenica 28 luglio. Tutto questo non sarebbe stato possibile se non ci fossero state delle strutture disposte ad ospitare il team ucraino per gli allenamenti. Per questo martedì sera non poteva mancare il saluto benaugurale a Nova a cui hanno preso parte il presidente della Polisportiva Luciano Novi e il sindaco Fabrizio Pagani. Presente anche la presidente del Comitato regionale Lombardia di Badminton Chiara Pacchioni che ha sottolineato l’importanza del supporto di Nova e Cinisello. «Realtà come queste sono molto preziose per il movimento del badminton nazionale. La Lombardia è tra le regioni con il maggior numero di atleti, alle Olimpiadi saremo rappresentati da Giovanni Toti di Chiari, in provincia di Brescia».