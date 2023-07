Tutti pazzi per il badminton a Nova Milanese: la campionessa ucraina ospite al camp estivo

Un allenamento internazionale. È quello a cui hanno potuto partecipare gli atleti del camp organizzato dalla società di Badminton che fa capo alla Polisportiva di Nova, uno sport in crescita, ma ancora poco diffuso. Il club novese è l’unico dell’area di Monza e Brianza voluto fortemente da Marco Valentino che è anche allenatore e per i suoi atleti ha chiamato Anna Mikhalkova, ventiseienne originaria dell’Ucraina, da quattro anni in Danimarca proprio per praticare lo sport ad alti livelli.

Tutti pazzi per il badminton a Nova Milanese: una ventina di ragazzi con coach Marco Valentino

«È il primo anno che organizziamo il camp – ha sottolineato coach Valentino – ho voluto offrire loro questa opportunità e, ad esperienza conclusa, devo dire che è andata molto bene».

Badminton Nova Milanese Atleti a Chiari Badminton Nova Milanese Marco Valentino con Anna Mikhalkova

Una ventina i ragazzi che hanno seguito l’attività per due settimane nella palestra di via Grandi a Nova Milanese, terreno di allenamento anche durante l’anno.

«La presenza di Anna ha dato un valore aggiunto alla proposta – ha continuato Valentino – i ragazzi sono stati seguiti da un’atleta internazionale comunicando in inglese».

Tutti pazzi per il badminton a Nova Milanese: Anna Mikhalkova e Sara Vianelli

Esperienza positiva anche per l’atleta che ha detto: «Sono davvero contenta di aver accettato l’invito – ha detto Anna Mikhalkova – ho cercato di trasmettere ai ragazzi qualche consiglio tecnico ma in modo piacevole».

Tra le atlete del camp del Badminton della Poli che quest’anno ha guadagnato la promozione in serie B, anche Sara Vianelli atleta di punta che arriva da Caronno Pertusella. «Ho scoperto questo sport durante un camp estivo e la mia coach mi ha segnalato che stavano per aprire una società a Nova – ha raccontato Sara – è l’unica della zona».

Tutti pazzi per il badminton a Nova Milanese: il primo torneo

A conclusione del camp lo scorso week end coach Valentino ha voluto far provare ai suoi atleti l’ebbrezza di un Torneo. Al Master Chiari summer Games hanno raccolto otto medaglie di cui quattro di bronzo, tre d’argento e una d’oro.