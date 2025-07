Nella bacheca della SC Cesano Maderno hanno trovato una speciale collocazione i trofei conquistati da Nicole Bracco e da Aurora Cerame a Gorizia dove si sono disputati i Campionati italiani su strada, categoria Esordienti.

Ciclismo: Sc Cesano Maderno protagonista agli Italiani, la società festeggia 70 anni

In terra friulana le due atlete, in gara con la maglia del Piemonte regione nella quale risiedono, hanno vinto il tricolore festeggiando un risultato davvero grandioso con il presidente Giuseppe Fontana e con Pier Enrico Camisasca, general manager della SC Cesano Maderno, visibilmente emozionati sotto lo striscione d’arrivo e poi sul palco premiazioni per solennizzare altresì il 70esimo anno di fondazione della società che, da diverse stagioni, eccelle per il suo gran lavoro nel settore femminile giovanile del ciclismo.

Ciclismo: Sc Cesano Maderno protagonista agli Italiani, le Esordienti primo anno

A Gorizia, le prime ad aprire la giornata tricolore sono state le Esordienti primo anno, classe 2012, con due atlete cesanesi al via: la lombarda Arianna Pietrella e la piemontese Aurora Cerame. La gara, dopo numerosi allunghi, si è decisa nel finale con Aurora che ha allungato decisamente conquistando un vantaggio importante sulle avversarie gestito con intelligenza negli ultimi tre km fino a presentarsi da sola sul rettilineo d’arrivo.

Ciclismo: Sc Cesano Maderno protagonista agli Italiani, le Esordienti 2011

Quindi è toccato alle ragazze classe 2011 gareggiare nella prova riservata alle donne Esordienti secondo anno con ben 5 cesanine in gara: Vittoria Vitillo e Nicole Bracco per il Piemonte, Ingrid Corno e Martina Pianta per la Lombardia e Camilla Paravagna per la Liguria. La gara si è risolta nel circuito di Bucuie, ripetuto tre volte, dove nella seconda tornata si è formato al comando un drappello di sei atlete, con Nicole Bracco staccata di una decina di secondi.

La cesanina in maglia piemontese ha iniziato così l’inseguimento, concluso positivamente nei pressi dell’ultimo passaggio sulla salita.

Il gruppo di testa, formato da sette atlete, è rimasto compatto nonostante i tentativi di forzare l’andatura negli ultimi chilometri e sul rettilineo finale Nicole Bracco, ha sfruttato la sua abilità nelle volate superando tutte le avversarie.