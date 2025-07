Tiro con l’arco: Passoni alla nona vittoria, Landi vince il derby con Giaccheri

In una gara interregionale di tiro con l’arco disputata a Bollate, Alessia Passoni (Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza) è salita per la nona volta in questa stagione sul primo gradino del podio, specialità arco nudo, vincendo l’oro nella categoria seniores nella impegnativa gara a 72 frecce, organizzata dagli Arcieri Solesi. Un risultato importante per Alessia, classe 1997 allenata da Simone Canzi, con il quale si è posizionata al sesto posto nel ranking ’arco nudo’. A Bollate una squadra dell’Arco Monza composta dagli arcieri seniore Mattia Amati, Andrea Ballo e dal caratese Massimo Valenti, ha vinto inoltre l’argento nell’olimpico.

Tiro con l’arco: Bosco delle Querce e Arcieri del Sole

Nel campo di tiro della Cascina del Sole a Bollate, in un confronto tra i più accattivanti, nell’arco olimpico tra atlete seniores, la medese Tanya Giada Giaccheri (CS Aeronautica Militare) è stata superata dalla compagna di team Vanessa Landi, campionessa italiana indoor 2025, che ha festeggiato l’11esima vittoria nella stagione; mentre la Giaccheri si è consolata con il suo secondo argento conquistato in questa prima parte della stagione.

Inoltre due tiratori d’arco della società Bosco delle Querce di Seveso hanno vinto medaglie: Paolo Nozza quella d’argento nell’arco nudo master; Daniele Maggioni quella di bronzo nell’olimpico, categoria master. Anche due atleti seniores della Compagnia Arcieri del Sole di Solaro sono rientrati in sede con medaglie al collo. Sono il senior Andrea Beraldo con l’oro vinto nel compound e Massimo Egidio Vopi con il bronzo conquistati nell’arco nudo. Infine, Simona Biella atleta master della Polisp. Bellusco, ha vinto l’argento nell’arco nudo e la squadra master della Polisportiva Besanese, sezione tiro con l’arco, il bronzo nell’olimpico con Alessandro Morellini, Maino Crippa e Adelio Riboldi.