C’è un nuovo playground a Giussano: è già a disposizione degli appassionati di basket e porta la firma degli studenti del liceo artistico Modigliani. È in via Massimo d’Azeglio, di fianco alla scuola superiore, e si fa riconoscere dai disegni e dai colori. Il progetto vincitore ha portato sulla pavimentazione i monumenti della città – come la Torre Boffi – le vacanze, l’aria aperta, l’attrezzatura sportiva, la musica, il mare e gli skateboard.

Giussano nuovo playground basket Giussano nuovo playground basket Giussano nuovo playground basket

Nei mesi scorsi era già stato previsto il rifacimento completo della pavimentazione, gli studenti poi hanno realizzato i disegni.

Giussano: il nuovo campo da basket firmato dagli studenti del liceo artistico, «street art che parla la lingua degli adolescenti»

«Un’opera voluta dall’amministrazione comunale con l’intento di incrementare le aree di sport outdoor rendendole al contempo esteticamente accattivanti e coinvolgendo ragazze e ragazzi nella creazione di spazi a loro stessi destinati – affermano il sindaco Marco Citterio e l’assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Crippa – Riapriamo il campo outdoor di basket restituendo uno spazio più bello, risultato di un significativo e virtuoso protagonismo giovanile. Il rinnovato playground è il frutto di un percorso partecipativo che ha stimolato la creatività dei nostri ragazzi. Il Comune e l’istituzione scolastica hanno lavorato in squadra e il risultato è quello che vediamo davanti a noi: uno straordinario esempio di street art che “parla” la lingua degli adolescenti, i più assidui frequentatori di questa area. Riapriamo questo spazio per poi prevedere un momento di ringraziamento ai ragazzi autori del playground che sono stati i veri, straordinari protagonisti, di questa opera».