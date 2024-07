Olimpiadi di Parigi 2024: Arianna Errigo guida gli azzurri, portabandiera dell’Italia con un obiettivo prezioso

La chiamano “TsunAry”, per il modo inconfondibile di guidare gli assalti in pedana. Ma anche perché questa ragazza di Muggiò, oggi anche mamma di due gemelli oltre che campionessa, ha travolto la scherma italiana diventandone un simbolo. Tutto quello che si può immaginare in uno sport, Arianna Errigo l’ha vinto. Le manca solo una medaglia: l’oro olimpico individuale ed è quello a cui punta ai giochi di Parigi 2024.

Olimpiadi di Parigi 2024: Arianna Errigo guida gli azzurri, 36 anni e un incredibile feeling con il podio

Classe ’88 (come Federica Pellegrini) e fresca 36enne con candeline spente il 6 giugno (con un bronzo agli Italiani), arriva nella capitale francese da portabandiera italiana nella cerimonia d’apertura del 26 luglio, scelta dal Coni insieme all’altro mito sportivo vivente che è Gianmarco “Gimbo” Tamberi. Lei all’inseguimento del primo oro a cinque cerchi, lui in pedana per uno storico bis. Per nessuno dei due sarà facile – Tamberi è reduce anche da un guaio muscolare – per entrambi è l’obiettivo. Perché «le Olimpiadi non sono mai qualcosa di molto lontano»: l’aveva detto al Cittadino nel dicembre 2022, quando già aspettava i gemelli Mirea e Stefano che sarebbero nati nel marzo 2023.

Anche loro uno “tsunami” che ha investito le vite della campionessa e del marito-allenatore Luca Simoncelli, rappresentando un ulteriore stimolo per tornare in pedana al massimo e riprendere il discorso in sospeso. Quell’incredibile feeling con il podio si era riannodato a luglio dello stesso anno con un argento individuale e l’oro a squadre nel fioretto ai Campionati Mondiali di Milano. A Basilea, giusto un mese fa, è invece arrivato il terzo titolo continentale della carriera con otto podi complessivi dal 2009.

I primi passi alla Scherma Monza, poi un percorso vincente fin dalle giovanili con Comense e il gruppo sportivo dei Carabinieri. La brianzola trasferita a Frascati, con un legame forte con le sue radici, ha in bacheca 22 medaglie mondiali e 19 europee, tre olimpiche – argento individuale, oro e bronzo a squadre – in tre edizioni. Più una fila di Coppe del mondo.

Olimpiadi di Parigi 2024: Arianna Errigo guida gli azzurri, in pedana al Grand Palais

Non è stato certo tutti rose e fiori in carriera, a partire dalla delusione quando non è riuscita a competere sia nel fioretto sia nella sciabola. E c’è anche un ricordo con cui fare pace: «Nel 2016 ho vinto il mio primo Europeo individuale, e un mese dopo alle olimpiadi di Rio de Janeiro ho disputato la peggior gara di tutta la mia carriera. Me lo ricordo bene. Cercherò di non fare lo stesso errore, ce la metterò tutta», ha detto dopo essere tornata regina d’Europa. Il maestoso Grand Palais, nel cuore di Parigi, la aspetta: per lei appuntamento in pedana domenica 28 luglio (fioretto individuale) e l’1 agosto (a squadre). Le gare iniziano il 27 luglio.

Olimpiadi di Parigi 2024: Arianna Errigo guida gli azzurri, il calendario delle gare