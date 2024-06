Inarrivabile Arianna Errigo: la muggiorese è campionessa d’Europa di fioretto, terzo titolo continentale della carriera con otto podi complessivi dal 2009 a oggi (individuali, salgono a venti nella competizione a squadre). Ai campionati in corso a Basilea, Errigo ha vinto la medaglia d’oro con un percorso netto e superando in finale in rimonta l’ucraina Myroniuk col punteggio di 15-10 dopo essere stata sotto anche di sei stoccate.

Scherma: Arianna Errigo campionessa d’Europa per la terza volta, portabandiera alle Olimpiadi con l’altro campione Tamberi

Una grande iniezione di fiducia in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, a cui arriverà da portabandiera dell’Italia insieme a Gianmarco Tamberi, fresco campione agli Europei di Roma. “Gimbo, non potevo essere da meno”, ha commentato l’atleta dei Carabinieri che è anche mamma di Mirea e Stefano, i gemelli nati a marzo 2023. Una super atleta, sempre di più ogni volta che sale in pedana.

Nei giorni, alla chiusura degli Europei di atletica leggera, aveva ricevuto il Tricolore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Fantastico vincere dopo le emozioni vissute al Quirinale. E ora si può dire che, con me e Gimbo Tamberi, l’Italia ha scelto come alfieri anche due campioni d’Europa in carica. Un po’ come lui, in finale, ho messo del pathos…», ha sorriso a fine gara.