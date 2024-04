Olimpiadi: Errigo portabandiera dell’Italia con Tamberi a Parigi 2024

I primi passi alla Scherma Monza, poi tre medaglie olimpiche individuali e a squadre in tre partecipazioni, 22 mondiali e 19 europee. Più una fila di Coppe del mondo e due gemelli, Mirea e Stefano, partoriti a marzo 2023: prima di rivincere ai Mondiali nell’estate dello stesso anno.



Olimpiadi: Errigo portabandiera dell’Italia, leggenda della scherma cresciuta a Muggiò

Arianna Errigo, cresciuta a Muggiò, è una leggenda della scherma italiana e internazionale e il Coni l’ha scelta come portabandiera alle Olimpiadi di Parigi 2024, insieme al saltatore in alto Gianmarco Tamberi.

Parigi 2024 per lei era già un obiettivo quando i bimbi erano ancora nella pancia della mamma, come la stessa Errigo aveva raccontato a dicembre 2022. Ora impreziosito da una delle soddisfazioni più grandi per un atleta.

Arianna Errigo al premio del Gruppo Bracco

Olimpiadi: Errigo portabandiera dell’Italia, l’annuncio del Coni

Il presidenre del Comitato olimpico nazionale, Giovanni Malagò, ha svelato i nomi nella giornata di lunedì: il 13 giugno Errigo e Tamberi riceveranno il tricolore dal presidente Sergio Mattarella, venerdì 26 luglio a Parigi sfileranno lungo la Senna in testa alla squadra italiana nella cerimonia di aperura dei Giochi francesi.

Olimpiadi, Errigo portabandiera dell’Italia: «Il cuore mi scoppia di gioia»

«Portabandiera di Parigi 2024 insieme a Gianmarco Tamberi – ha scritto a caldo sui social – Il cuore mi scoppia di gioia! Avete presente quando non ci credi neanche dopo che te lo hanno detto? Grazie Giovanni e grazie a tutta la giunta del Coni per aver creduto in me! Gimbo, sarà un onore sfilare accanto a te!»

Olimpiadi: Errigo portabandiera dell’Italia,

Due portabandiera, per la seconda volta recependo le indicazioni del CIO promotore della parità di genere tra gli atleti. A Tokyo 2020 erano stati Jessica Rossi (tiro a volo) ed Elia Viviani (ciclismo).

Arianna Errigo prende il testimone nella sua disciplina da Valentina Vezzali, alfiere azzurro nell’edizione londinese. Per l’atletica invece bisogna risalire a Seul 1988 quando Pietro Mennea sfilò come portabandiera, ora tocca a Gimbo Tamberi, campione olimpico a Tokyo 2020 e campione mondiale ed europeo in carica nel salto in alto.