Matrimonio a Monza per Adriano Galliani: l’ad biancorosso si sposa con Helga

Il 30 luglio compirà 80 anni, dei quali 50 passati nel mondo del calcio, anche se la passione è nata da bambino, quando la madre lo accompagnava al campo e lui si rivedeva nella gesta di uno zio presidente. Le prime esperienze in biancorosso, poi tanti anni di Milan con Silvio Berlusconi ed infine Adriano Galliani è tornato a Monza, ha creato il capolavoro della propria vita sportiva con la prima storica promozione in Serie A e ha scelto la città anche per sposarsi, per la terza volta, con la sua compagna ormai di lungo corso, Helga Costa, 57 anni, giornalista di cittadinanza spagnola e brasiliana di nascita.

Come detto è il terzo matrimonio per il senatore e dirigente brianzolo, il primo fu con la presentatrice Daniela Rosati, con la quale ha avuto i tre figli Micol, Gianluca e Fabrizio, il secondo invece con la modella marocchina Malika El Hazzazi, entrambi finiti.

Matrimonio a Monza per Adriano Galliani: le pubblicazioni al Comune di Milano

Le pubblicazioni sono apparse a inizio settimana sull’albo pretorio del comune di Milano, dove risiedono, nell’appartamento in Brera, famoso per essere teatro di alcune delle grandi firme calcistiche degli ultimi anni. Ma formalmente si sposeranno a Monza ed è facile dirlo, se ci fosse stato ancora il presidente Silvio Berlusconi certamente sarebbe stato testimone. La coppia è piuttosto riservata e non ha lasciato trapelare nulla, ma per la sua Helga Galliani ha sempre avuto parole dolci, ringraziandola per i momenti difficili e per il tempo passato insieme. Ora le nozze, a 80 anni, quale miglior testimonianza.