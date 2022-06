Scherma: Arianna Errigo convocata per i Campionati del Mondo

Neanche il tempo di disfare le valigie. Appena tornata dagli Europei (argento individuale e oro a squadre), Arianna Errigo è già pronta per ripartire: è stata convocata nell’Italia per i Campionati del Mondo in programma al Cairo dal 15 al 23 luglio.

Scherma: Arianna Errigo numero 4 del ranking

Errigo, fiorettista di Muggiò tesserata per i Carabinieri, è numero 4 del ranking Fie e in stagione ha centrato già due finali a 8 in Coppa del Mondo. Convocata in squadra con l’altro lombardo Federico Vismara, tesserato per le Fiamme Azzurre e di base alla Scherma Cariplo Piccolo Teatro Milano, che si è recentemente laureato campione italiano assoluto di spada per poi conquistare il titolo continentale a squadre ad Antalya.

Scherma: il programma dei Campionati del mondo dal 15 al 23 luglio

Il programma gare prevede che i due atleti lombardi siano impegnati negli stessi giorni: il 19 luglio per il tabellone principale delle prove individuali (entrambi potranno saltare le qualificazioni in virtù dai piazzamenti nel ranking Fie), il 21 luglio per le prime fasi delle prove a squadre che si concluderanno il 22 luglio.

In questa seconda gara, Errigo sarà impegnata con le compagne Alice Volpi, Erica Cipressa e Francesca Palumbo. Vismara avrà al suo fianco Davide Di Veroli, Gabriele Cimini e il lombardo d’adozione Andrea Santarelli, anche lui di base al Piccolo Teatro.