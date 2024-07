Serie A, il Monza presenta mister Nesta: «Proseguire sulla strada tracciata»

A ventidue anni di distanza, Adriano Galliani e Sandro Nesta si ritrovano davanti ad un microfono. Il 31 agosto 2002 il Milan presentava il nuovo acquisto dalla Lazio, oggi il Monza ufficializza il suo nuovo allenatore. Corsi e ricorsi. Come la data scelta: il 9 luglio 2006 l’Italia si laureava campione del Mondo in Germania.

Serie A, il Monza presenta mister Nesta: scelto dopo “le miriadi di analisi che abbiamo fatto”

Come ricorda anche l’amministratore delegato: «Però, al di là dei rapporti personali che abbiamo, l’abbiamo scelto perché dopo tutte le miriadi di analisi che abbiamo fatto abbiamo capito che è l’allenatore più vicino allo stile di gioco di Raffaele Palladino, abbiamo visto che i dati erano quelli del Calcio Monza e noi sappiamo che se una squadra vuole continuare a fare bene, senza snaturarsi, senza rivoluzioni, deve proseguire sulla strada tracciata».

Ac Monza mister Nesta Galliani

Serie A, il Monza presenta mister Nesta: le prime parole da allenatore

Le domande per Nesta si concentrano invece parecchio sulle emozioni, del ritorno con la famiglia Berlusconi, della prima panchina in A: «Per me significa molto, ho lavorato tanto per arrivare a questo livello e spero di arrivarci preparato con il mio staff. Lavorare con loro sarà un piacere ma anche una responsabilità. Arrivando a Monza, ho visto la mano del presidente e dico che è stato fatto tantissimo. Cosa mi ha chiesto Galliani? Sono passati 22 anni dalla scorsa conferenza di presentazione, abbiamo vinto tanto, siamo anche caduti e ci siamo rialzati, ci conosciamo bene. Per ora non ha chiesto niente, per ora». E infatti qui interviene il Boss: «97 punti nei prossimi due campionati e siamo a posto così».

Non manca la risposta del tecnico: «Quando ho chiamato Palladino per confrontarmi con lui, la prima cosa che gli ho detto è che ha fatto troppi punti. Per chi arriva dopo di lui è difficilissimo».

Serie A, il Monza presenta mister Nesta: tattica e giocatori

Si parla anche di tattica e di giocatori: «La squadra ha dato il meglio per me con la difesa a cinque, due trequartisti e una punta, ma siamo aperti a tutto e vedremo se possiamo stare in alcuni punti del campo oppure no. La mia ispirazione? Penso soprattutto al lato morale, a grandi allenatori come Ancelotti, Eriksson e Zeman. Non facciamo proclami tattici, studiamo la squadra, le caratteristiche dei giocatori e cercheremo di metterli nelle migliori condizioni. A che livello lo scopriremo durante la stagione; non sono permaloso, ci fossero anche delle critiche le prenderò con la voglia di fare sempre meglio. In squadra ci sono tanti giocatori di talento, magari c’è il giovane da sviluppare che ti da più gusto perché ha più margine, ma i calciatori esperti sono sicuro che ci daranno tantissimo e io dico che qui ci sono le condizioni migliori per lavorare».