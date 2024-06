È il 13 luglio la Notte Biancorossa, la prima notte della nuova stagione che l’Ac Monza dedica ai suoi tifosi. L’appuntamento con la festa è confermata nel programma delle due settimane di ritiro in montagna a Ponte di Legno, nel comprensorio Pontedilegno-Tonale. La sera di sabato in piazza XXVII Settembre sarà allestito un palco pronto ad accogliere squadra e Mister.

Calcio, Serie A: a Ponte di Legno torna la Notte Biancorossa, quattro amichevoli in programma

L’anno passato fu l’occasione per svelare le nuove divise, quest’anno sarà per mister Alessandro Nesta un momento per presentarsi ai suoi nuovi tifosi.

Il Monza che prepara la terza stagione in Serie A sarà in ritiro in Valle Camonica dal 10 al 24 luglio, con quattro amichevoli già in programma al centro sportivo di Temù: Monza Bianco-Monza Rosso domenica 14 luglio alle 17, Monza-Nuova Camunia mercoledì 17 luglio alle 17, Monza-Real Vicenza domenica 21 luglio alle 17, Monza-Alcione Milano mercoledì 24 luglio alle 16.30.