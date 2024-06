Calcio, Serie A: Monza in ritiro ancora a Pontedilegno-Tonale, le prime amichevoli

Esattamente come l’anno scorso, anche per l’estate 2024 sarà Ponte di Legno-Tonale la sede del ritiro del Monza.

Calcio, Serie A: Monza in ritiro ancora a Pontedilegno-Tonale, il programma dal 10 al 24 luglio

La squadra partirà verso la località montana dell’altissimo bresciano mercoledì 10 luglio e ci rimarrà sino al 24 dello stesso mese. In quota ci saranno anche le primissime amichevoli, ma con l’idea di misurare la condizione con le rappresentative locali. Il programma dice Monza Bianco-Monza Rosso domenica 14 luglio alle 17, Monza-Nuova Camunia mercoledì 17 luglio alle 17, Monza-Real Vicenza domenica 21 luglio alle 17, Monza-Alcione Milano mercoledì 24 luglio alle 16.30.

Il tiro si alzerà necessariamente al rientro in Brianza, sino ad arrivare alla gara di Coppa Italia del fine settimana del 9/10 agosto (32esimi di finale con il Sudtirol) e al trofeo Berlusconi che si giocherà come di consueto con il Milan martedì 13 agosto a San Siro. Dopodiché sarà campionato.

Calcio, Serie A: Monza in ritiro ancora a Pontedilegno-Tonale, raduno a Monzello e poi partenza con Sandro Nesta

Tutto comincerà però con il raduno e i test atletici, probabilmente a partire da lunedì 8 luglio a Monzello. I biancorossi poi si trasferiranno al centro sportivo di Temù sfruttando i benefici della montagna per gli allenamenti, in particolare del clima favorevole e della tranquillità garantita dall’ambiente, e i tifosi potranno facilmente raggiungerli per assistere a qualche interessante sgambata, trascorrendo qualche giorno di vacanza nel comprensorio.

L’anno scorso il ritiro era stato anche l’occasione per incontrare da vicino i giocatori di Raffaele Palladino, quest’anno ci sarà dunque la possibilità di fare la conoscenza di un’icona del calcio italiano come Sandro Nesta, da qualche giorno nominato nuovo allenatore biancorosso.

Calcio, Serie A: Monza in ritiro ancora a Pontedilegno-Tonale, calendario del campionato atteso per il 4 luglio

Il tutto in vista della ripartenza del campionato che è prevista nel fine settimana immediatamente successivo a Ferragosto. Il calendario della Serie A dovrebbe essere stilato nella giornata del 4 luglio, in quella sede il Monza conoscerà i primi impegni della stagione nel dettaglio, anche se è molto probabile che debba giocare prima e terza giornata fuori casa, per la consueta concomitanza con il Gran Premio di Formula 1 che quest’anno di disputerà nella prima domenica di settembre.

Calcio, Serie A: Monza in ritiro ancora a Pontedilegno-Tonale, senza Michele Di Gregorio che squadra ci sarà

La squadra che i tifosi vedranno in ritiro potrebbe essere sensibilmente diversa da quella che ha finito il campionato e anche da quella che lo comincerà. Intanto ci sarà il nuovo allenatore con il proprio staff a dirigere il tutto.

Sarà anche il primo ritiro in quattro anni senza Michele Di Gregorio, destinato alla Juventus nonostante un’offerta da 25 milioni del Liverpool abbia fatto vacillare tutti. In uscita potrebbero esserci anche Colpani per non meno di 20 milioni (il suo procuratore Tullio Tinti ha detto: “Solo chiacchiere, nessuna trattativa”) e Bondo, valutato circa 7.

Dai prestiti rientreranno Mancuso, Diaw, Valoti, D’Alessandro, Anastasio, Maric, Petagna e Cragno; per la maggior parte di loro ci sono interessamenti, mentre soprattutto gli ultimi due saranno rivalutati. La casella del portiere comunque va riempita e piace Montipò del Verona. Mentre quella del trequartista giovane è già stata in parte coperta con Omari Forson dal Manchester United. Per il resto, il calcio mercato apre ufficialmente il primo luglio e sino a quel momento sono tutte ipotesi.