Serie A, Ac Monza: via alla campagna abbonamenti, le fasi e i prezzi

Aperta la campagna abbonamenti del Monza per la terza stagione in Serie A. La società ha scelto come claim “Io sono del Monza”, parafrasando Renato Pozzetto quando nel film “Agenzia Riccardo Finzi, praticamente detective” diceva che “non riusciremo mai a venire in Serie A”. In primo piano capitan Pessina e l’ad Adriano Galliani.

Serie A: via alla campagna abbonamenti del Monza, vendita libera dall’8 luglio

È una campagna in cinque fasi: la prima fino alle 23.59 del 26 giugno è la prelazione per gli abbonati che vogliono confermare il proprio posto. La fase 2, fino alle 23.59 del 30 giugno, è per i soci Ac Monza Club abbonati che vogliono cambiare posto. Poi, fino alle 23.59 del 3 luglio, per gli abbonati che vogliono cambiare il posto, fino alle 23.59 del 7 luglio per i soci Monza Club non abbonati, infine dalle 10 dell’8 luglio scatta la vendita libera.

Gli abbonamenti si possono acquistare online nella sezione dedicata del sito ufficiale e nei punti vendita Vivaticket. Attivo anche il pagamento in tre rate.

Serie A: via alla campagna abbonamenti del Monza, la tabella dei prezzi

Negli abbonamenti, che annunciano prezzi inferiori fino al 48% rispetto all’acquisto delle singole partite, è inclusa anche la prima partita di Coppa Italia. Questi i prezzi.