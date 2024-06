Berlusconi, un anno dalla morte: l’omaggio ad Arcore, il ricordo dell’Ac Monza

12 giugno 2024: un anno dalla morte di Silvio Berlusconi. L’anniversario è stato celebrato dalla famiglia con una pagina sui quotidiani nazionali: “Dolcissimo papà, il tuo amore vivrà sempre dentro di noi“, firmato Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. “Ciao Papà, Grazie Presidente” sono anche le scritte luminose fatte scorrere sulla torre di Mediaset a Cologno Monzese.

Berlusconi, un anno dalla morte: il messaggio davanti a Villa San Martino

Non è mancata la testimonianza di affetto davanti a Villa San Martino ad Arcore, dove è stata celebrata una funzione privata: un camion vela che negli anni ne ha festeggiato i compleanni e i successi, alla vigilia della data ha portato un saluto: “Quello che hai fatto per Noi e per l’Italia non morirà mai. Sei vivo nei miei pensieri ogni giorno”.

Arcore Berlusconi un anno morte – foto Sara Colombo Arcore Berlusconi un anno morte – foto Sara Colombo

Berlusconi, un anno dalla morte: il ricordo della politica e del presidente Mattarella

È stato ricordato dalla politica alla Camera e al Senato e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rinnovato il cordoglio per la scomparsa.

Berlusconi, un anno dalla morte: il messaggio dell’Ac Monza

È stato ricordato anche dall’Ac Monza e da Adriano Galliani.

“Un anno senza Silvio Berlusconi. Un anno senza il nostro amato Presidente – ha scritto la società in una nota – L’uomo dei sogni che ha reso possibili tutte le emozioni che il Monza sta vivendo negli ultimi anni. Non è stato facile ripartire dopo quel 12 giugno 2023 ma, proprio come avrebbe voluto lui, lo abbiamo fatto. Guidati dal grande cuore biancorosso dell’amico di una vita, Adriano Galliani, il Monza ha saputo ripartire e riconfermarsi, conquistando un’altra salvezza con largo anticipo. E per la terza stagione consecutiva, i biancorossi giocheranno in Serie A. Col Presidente per sempre nel cuore, sempre con noi“.