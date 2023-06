È morto Silvio Berlusconi: le reazioni della politica brianzola

Numerose e inevitabili le reazioni di cordoglio dal mondo della politica alla notizia della morte di Silvio Berlusconi.

Fabrizio Sala (onorevole Forza Italia)

“Non mi sembra vero: dopo tutto quello che ha affrontato e superato, questa notizia è quasi impossibile da credere. È stato un onore poter crescere al fianco di un uomo come Silvio Berlusconi a livello personale, professionale e politico. Io sono stato una delle persone che ha beneficiato direttamente della sua lungimiranza e della sua visione di un sistema migliore. Lui è riuscito a cambiare non solo il mondo della politica, ma anche quello economico, facendo la storia dell’Italia e lottando per ideali in cui i cittadini si sono sempre riconosciuti e in cui continueranno a riconoscersi. Silvio Berlusconi continuerà ad essere la nostra guida in tutte le battaglie per cui si è sempre speso con grande coraggio e infinta passione”.

Alessandro Corbetta (capogruppo Lega in Regione)

Il capogruppo della Lega in consiglio regionale Alessandro Corbetta è stato tra i primi a rendere omaggio all’ex presidente del Consiglio: «Silvio Berlusconi – afferma – ha lasciato un’impronta indelebile sulla scena politica e nella vita pubblica italiana. Un uomo che con le sue aziende, le sue televisioni, il Milan prima e il Monza poi, il suo carisma e la sua discesa in campo ha rivoluzionato, che piaccia o meno, il nostro Paese. Ci uniamo al dolore della famiglia Berlusconi, di tutti i suoi cari e degli amici di Forza Italia. Oggi l’Italia perde un grande imprenditore e uomo politico, che ha fatto la storia del nostro Paese. Riposi in pace».

Pierfranco Maffè (consigliere Forza Italia a Monza)

«È una brutta notizia per l’Italia: al di là delle idee politiche che si hanno Silvio Berlusconi è stato una figura straordinaria». L’ex assessore forzista all’Istruzione di Monza Pierfranco Maffè non ha dubbi: «È stato un uomo di centro che ha avuto il merito di mettere insieme persone molto diverse e costruire una leadership unica – afferma – nonostante la vicinanza alla nostra città non ha mai interferito nelle scelte dell’amministrazione e non ha mai avuto grandi favori. Lo dimostra la vicenda Cascinazza, uno dei pochi affari della sua vita che non è andato in porto». Maffè, milanista, ricorda il «miracolo del Monza, risollevato e portato in due anni in serie A». «Da medico ematologo – commenta – posso dire che ha cercato in tutti i modi di continuare a vivere».

Federico Romani (presidente del Consiglio regionale Lombardia, Fdi)

«Con Silvio Berlusconi se ne va l’ultimo degli immortali». Il presidente del consiglio regionale Federico Romani traccia un ritratto commosso del leader di Forza Italia: «È la storia del nostro Paese – afferma – la sua visione politica, le sue intuizioni, le sue posizioni nello scacchiere della politica internazionale hanno segnato la vita politica italiana degli ultimi trent’anni. Ha saputo dare una prospettiva nuova all’Italia e ha saputo essere con passione ed energia un punto di riferimento per l’intera comunità nazionale. Un vincente, nell’imprenditoria come nello sport: unico, inimitabile, ha saputo anticipare e interpretare al meglio l’evoluzione della società italiana. Mantenendo sempre una forte vocazione popolare. Oggi fatico a immaginare un’Italia senza Silvio Berlusconi. Mancherà al nostro Paese, mancherà la sua capacità visionaria. Mancherà inevitabilmente anche a chi in questi anni non lo ha amato e non gli è stato amico”.

Andrea Arbizzoni (consigliere comunale a Monza, Fdi)

«Berlusconi ha regalato un sogno alla nostra città, un sogno che solo un visionario come lui avrebbe potuto regalarle». Andrea Arbizzoni, ex assessore monzese allo Sport di Fratelli d’Italia parla da tifoso prima che da politico: «Con Adriano Galliani – afferma – ha portato il Monza in serie A e ha confermato di essere una persona vincente anche nello sport, come aveva dimostrato quando ha rilanciato il Milan, vicino al fallimento, affidandolo a uno sconosciuto Arrigo Sacchi». «Dal punto di vista politico – aggiunge – ha segnato un’epoca ed è entrato di diritto nella storia italiana degli ultimi trent’anni».

