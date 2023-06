È morto Berlusconi, il saluto dell’Ac Monza: la storia biancorossa del presidente onorario

Una foto in bianco e nero di Silvio Berlusconi allo stadio. L’Ac Monza saluta così il suo presidente onorario, scomparso lunedì 12 giugno.

Il saluto dell’Ac Monza: «Per sempre con noi»

La prima reazione in casa Monza arriva dal canale ufficiale del Club: «Per sempre con noi. Adriano Galliani e tutto AC Monza piangono affranti la scomparsa di Silvio Berlusconi: un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente».

Il saluto dell’Ac Monza: rilevato nel 2018 e portato per la prima volta in Serie A

Così la società ringrazia e saluta l’uomo che ha saputo portarla dalla Serie C sino ad una Serie A mai raggiunta prima in cento e dieci anni di storia. Berlusconi aveva rilevato il Monza nel settembre del 2018, rinato dai dilettanti grazie alla passione ed agli sforzi di Nicola Colombo. Regista dell’operazione naturalmente Adriano Galliani, socio d’affari e amico di una vita che aveva suggerito l’acquisto in un famoso pranzo dopo trent’anni trascorsi insieme al Milan. Da quel momento Fininvest ha investito risorse economiche importantissime per lanciare la squadra, sempre con il beneplacito, anzi con la spinta “dell’unico presidente possibile” come riportato dallo statuto societario. Lo stesso Galliani in segno di rispetto ha cancellato la presentazione del suo libro Le memorie di Adriano G. prevista per domani al teatro Manzoni di Monza. In quelle pagine ha scritto molto del loro rapporto, ben oltre il lavoro.