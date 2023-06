È morto Silvio Berlusconi: il cordoglio di Arcore, feretro a Villa San Martino. Funerali di Stato a Milano

Mazzi di fiori deposti davanti a Villa San Martino ad Arcore dedicati alla scomparsa di Silvio Berlusconi e uno schieramento massiccio di carabinieri e forze dell’ordine nell’attesa della salma dell’ex premier.

È morto Silvio Berlusconi: il feretro a Villa San Martino fino a mercoledì, funerali di Stato a Milano

Il feretro del proprietario del Monza, senatore e presidente di Forza Italia è arrivato nel primo pomeriggio dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato nuovamente ricoverato lo scorso 9 giugno per controlli.

Rimarrà ad Arcore fino a mercoledì – l’accesso alla villa è consentito solo alle persone di famiglia e ai più cari amici – quando in Duomo a Milano sono previsti i funerali di Stato. Per questione di ordine pubblico non verrà allestita la camera ardente negli studi Mediaset di Cologno Monzese, come previsto in un primo momento.

È morto Silvio Berlusconi, il messaggio del Comune

Non è mancato un messaggio di cordoglio da parte dell’amministrazione comunale arcorese che si stringe attorno alla famiglia.

“Un rapporto umano prima ancora che politico lega la città di Arcore alla sua figura che ha rappresentato e scritto un pezzo della storia d’Italia. Se ne è andato un grande uomo, un meraviglioso protagonista di questi decenni che ha saputo parlare agli italiani quando il vento impetuoso soffiava forte. Si poteva non essere d’accordo con lui, ma si sapeva sempre cosa pensasse. Vuoi che sia un progetto politico o più semplicemente (si fa per dire) imprenditoriale. Era un uomo libero e lo ha dimostrato” ha fatto sapere la giunta.

Mentre il sindaco Maurizio Bono si è detto: “profondamente dispiaciuto perché tra noi si era instaurato un rapporto umano franco e sincero che andava oltre la politica – Era molto vicino alla nostra comunità dimostrandolo concretamente con i fatti e non solo le parole. Un grande uomo libero e liberale”.

È morto Silvio Berlusconi, le parole del Pd di Arcore

“Di fronte alla scomparsa di Silvio Berlusconi vogliamo far arrivare tutta la nostra vicinanza al dolore della sua famiglia, dei suoi cari e di tutta Forza Italia, così come vogliamo che arrivi al Governo e alle forze di maggioranza. Con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un’epoca. Tutto ci ha divisi e ci divide dalla sua visione politica, resta però il rispetto che umanamente si deve a quello che è stato un protagonista della storia del nostro Paese. Le più sentite condoglianze da parte del Partito Democratico” ha fatto la sezione arcorese del Pd.