Video Berlusconi a Monza, bagni di folla nel 2022

Silvio Berlusconi era stato a Monza due volte nell’ultimo anno, per due momenti pubblici di incontro con la gente, i suoi fan, i suoi sostenitori. Il 23 giugno 2022, in vista del ballottaggio per le elezioni comunali, fu accolto da un bagno di folla in piazza San Paolo dove ad attenderlo c’erano il candidato e sindaco uscente Dario Allevi e moltissimi sostenitori e tifosi, ancora in estasi per lo storico passaggio del Monza in serie A festeggiato solo un mese prima. Un incontro quasi informale, tra barzellette e ricordi calcistici, l’annuncio di un imminente ritorno in politica e la promessa di un futuro di successi per il Matteo Pessina e compagni .

Era tornato poi l’8 ottobre sempre dello scorso anno, in occasione dell’intitolazione del centro sportivo Monzello alla memoria del padre, Luigi Berlusconi. Queste le sue parole.