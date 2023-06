Arcore, l’Arci annuncia una festa per la morte di Berlusconi: è polemica

Una serata per festeggiare la morte di Silvio Berlusconi. È venuto in mente all’Arci Blob di Arcore, storico centro culturale della sinistra cittadina che ha pubblicato il manifesto sui social nel pomeriggio di lunedì 12 giugno, e l’idea non è piaciuta proprio a tutti. La serata a tema “DiPartyTo” e promette anche una spilletta commemorativa “ai primi 100”.

«Che dire? Pessimo gusto… ma il rispetto per i valori civici e democratici di certa sinistra sono purtroppo a noi ben noti. Anche in Brianza. Questo accade ad Arcore, questa sera: festeggiano la morte di un ex Presidente del Consiglio. Cosa possiamo dirgli?», ha commentato il sindaco leghista di Lazzate Andrea Monti condividendo la locandina.

Andrea Crippa, vice segretario federale della Lega: «Deplorevole e vergognoso»

«È deplorevole e vergognoso – commenta il vice segretario federale della Lega, il lissonese Andrea Crippa – le persone si misurano in questi momenti. E questo è un momento di dolore. Silvio Berlusconi si è messo a disposizione dell’Italia, ha dato lavoro a tante persone in Italia, anche in Brianza. Dichiarazioni di questo livello fanno schifo, queste persone si dovrebbero solo vergognare, ma la buona politica non passa da questi personaggi di Arcore. Questa gente non ha nulla a che fare né con la politica né coi valori umani».