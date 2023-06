È morto Silvio Berlusconi, Iva Zanicchi: “Un grande uomo, gli voglio bene”

Iva Zanicchi è triste per la scomparsa di Silvio Berlusconi “perché è un grande uomo generoso, ci volevamo bene e ci stimavamo a vicenda”. In queste ore la cantante di Lesmo si è stretta col pensiero alla famiglia Berlusconi e ha raccontato che solo qualche mese fa: “Mi aveva scritto quando partecipavo a “Ballando con le stelle” e mi disse ‘Non credevo fossi una ballerina’; voleva organizzare uno show con me a Mediaset”.

È morto Silvio Berlusconi, Iva Zanicchi e un legame indissolubile

L’affetto dell’Aquila di Ligonchio verso il Cavaliere è sconfinato perché “ho avuto la fortuna di lavorare per le sue aziende e quando mi sono messa in politica era stato proprio lui a chiedermi ‘Ma chi te lo fa fare?‘” ‘. E invece l’ho stupito facendomi eleggere al Parlamento Europeo. Ha fatto cose straordinarie costruendo città, nello sport, nell’imprenditoria e nella politica. Tutto quello che toccava lo trasformava in oro. Sarò mercoledì al suo funerale” ha concluso l’ex presentatrice di “Ok il prezzo è giusto”.