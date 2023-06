Arcore: il pellegrinaggio a Villa San Martino per Silvio Berlusconi, striscione della Pieri

Una sorta di veglia fino alle 3 di notte davanti a Villa San Martino per Silvio Berlusconi, morto lunedì 12 giugno a 86 anni. E poi di nuovo nella mattina di martedì nonostante una pioggia battente, che poi si è affievolita. Un pellegrinaggio per l’ex presidente del Consiglio.

Arcore: il pellegrinaggio a Villa San Martino per Silvio Berlusconi, gli omaggi davanti al cancello

Nell’aiuola davanti al cancello sono stati lasciati mazzi di fiori con biglietti personali, altri più istituzionali come quello di Forza Italia di Brugherio, cartelloni, bandiere, sciarpe del Milan e del Monza, dei club dei tifosi, qualche peluche. Decine di omaggi e ricordi.

I tifosi della Curva Davide Pieri hanno portato sulla siepe un grande striscione con scritto “Grazie in eterno presidente”, una dichiarazione d’affetto già esposta nell’ultima di campionato. E uno striscione gemello è stato esposto a Monza.

Arcore: a Villa San Martino la camera ardente privata, attesi Meloni e Salvini

Nella Villa San Martino, residenza arcorese di Berlusconi dagli anni ’70, è stata allestita la camera ardente privata a cui hanno accesso familiari, amici e collaboratori più stretti. In mattinata, martedì, è arrivata la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli; per il pomeriggio sono attesi la presidente del consiglio Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

I funerali mercoledì 14 giugno alle 15 in Duomo a Milano: saranno funerali di Stato, come previsto dalla Legge per un ex presidente del consiglio (lo è stato per quattro volte) in una giornata di lutto nazionale, deciso dal governo.