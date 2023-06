Cronaca È morto Berlusconi: il cordoglio in via San Martino ad Arcore

Via San Martino ad Arcore chiusa al traffico per la folla che si è radunata davanti ai cancelli della villa di Silvio Berlusconi. Fiori, vessilli di Milan e Monza, sciarpe sportive per ricordare Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno all’ospedale San Raffaele. Dalla diffusione della notizia anche a Milano si era radunata una folla di sostenitori e giornalisti.