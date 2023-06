L’Enpa Monza e il no della giunta Pilotto ai fuochi di San Giovanni: “Gli animali ringraziano”

“Niente fuochi d’artificio, gli animali ringraziano“, si inserisce anche l‘Enpa (Ente nazionale protezione animali) nella querelle degli ultimi giorni legata alla decisione della giunta comunale monzese di non far svolgere la tradizionale serata fuochi di San Giovanni. Venerdì 9 giugno una delegazione di Fratelli d’Italia ha svolto un sit-in sotto il municipio di Monza per chiedere alla giunta Pilotto di rivedere la propria decisione.

Enpa Monza: “la decisione della giunta fa felici animali e zoofili”

“L’attuale giunta monzese ha preso una decisione che sicuramente farà felici animali e zoofili: per la festa di San Giovanni, patrono del capoluogo monzese, non ci saranno i tradizionali botti in Villa Reale. Lo spettacolo pirotecnico il 24 giugno non si farà” scrive Enpa in una nota. “Una decisione – aggiunge Enpa – presa da un lato per motivi economici (100.000 euro da attingere dalle casse comunali), dall’altro per motivi ambientali“.

Enpa Monza: “Evitato grande impatto ambientale”

“Se gli amanti della tradizione hanno avuto modo di esprimere il proprio malcontento per la decisione della giunta Pilotto, a trarne beneficio non saranno solo gli animali, selvatici e non, che si risparmieranno una serata di terrore (non si contano gli animali selvatici morti ogni anno e quelli domestici scappati) ma anche la salute di noi cittadini“. Citato “l’impatto ambientale causato dall’aumento delle polveri sottili e dalla dispersione di residui in plastica nell’atmosfera che finisce per depositarsi in mare” precisa l’Ente: ” diventando un pericolo per gli animali marini o per le strade delle città“.

“Enpa Monza ha da sempre manifestato contrarietà sui fuochi d’artificio in un ambiente, quello del Parco di Monza, unico e ricco di fauna che ha il diritto di vivere senza traumi. Per questo ringraziamo l’amministrazione comunale per la sua scelta rispettosa dell’ambiente“.