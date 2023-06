Nel tardo pomeriggio di venerdì 9 giugno i sostenitori del circolo territoriale di Fratelli d’Italia insieme ai ragazzi di Gioventù nazionale si sono dati appuntamento davanti all’ingresso del Comune di Monza per dire no alla decisione della giunta Pilotto di vietare lo spettacolo dei fuochi d’artificio nel parco, in occasione della festa di San Giovanni. Al flash mob hanno partecipato anche i consiglieri comunali di FdI: Andrea Arbizzoni, Marco Monguzzi e Stefano Galli.