Niente fuochi di San Giovanni a Monza, Corbetta (Lega): “Estremismo ambientalista, Pilotto ci ripensi”

Monza: i fuochi di San Giovanni (che non si faranno) diventano un “caso politico”. Il capogruppo della Lega in Regione, il brianzolo Alessandro Corbetta, parla di una “scelta sbagliata da parte del sindaco Pilotto, che sembra essere figlia dell’estremismo ambientalista, ormai di moda nel centrosinistra, che nulla ha a che vedere con la difesa dell’ambiente”.

Alessandro Corbetta

Niente fuochi di San Giovanni: “Tradizione che attira migliaia di persone”

Corbetta invita quindi il sindaco di Monza a ripensarci: “non metta fine a questa bella tradizione capace di attirare in Città migliaia di persone da tutta la Provincia, così come avveniva prima della pandemia. Se la scusa sono poi i 100mila euro di costo dello spettacolo, la Giunta comunale si può adoperare per trovare gli sponsor disposti a sostenere parte delle spese pirotecniche, così come avviene in molti altri Comuni in occasione di eventi simili. La finta sensibilità ambientalista sembra più una scusa finalizzata a cancellare le tradizioni come quella dei fuochi di San Giovanni, uno degli eventi simbolo di Monza e della Brianza” conclude Corbetta.