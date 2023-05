Monza: il programma (senza fuochi di San Giovanni) dell’estate 2023

Chi pensava che con la sconfitta del covid-19 sarebbero tornati i fuochi di san Giovanni rimarrà deluso: la giunta di Monza ha cancellato l’appuntamento che fino al 2019 ha richiamato nel Parco svariate migliaia di persone. «È stata una scelta non semplice – afferma l’assessora alla Cultura Arianna Bettin – su cui hanno pesato i costi e la sicurezza del pubblico». Non solo, però: una parte nella decisione l’hanno avuta le motivazioni ambientali e le proteste di chi, a ogni spettacolo pirotecnico, lamenta il disagio degli animali.

La soppressione dei fuochi di san Giovanni potrebbe non essere definitiva: «Valuteremo l’impatto – assicura il sindaco Paolo Pilotto – compresi i giudizi dei monzesi e tireremo le somme. In futuro lo spettacolo potrebbe spostarsi in un’altra grande area».

Estate a Monza: la musica di giugno e luglio

Nel mese di giugno il fuoco sarà protagonista delle performance in programma venerdì 23 in piazza Duomo, e sabato 24, sempre alle 21, in piazza Roma dove i giocolieri intratterranno il pubblico. La musica la farà da padrona nel calendario degli eventi estivi: sabato 3, alle 16 nelle serre reali, gli Amici della musica dedicheranno un concerto letterario a Italo Calvino, sabato 10 Impara l’arte proporrà all’oratorio Frassati “Musica a km zero”, giovedì 15 Le Dissonanze eseguiranno nella chiesa degli Artigianelli il concerto “Halleluja! Amen”, venerdì 16, alle 21.15, Silvia Leggio suonerà allo Sporting Club, mercoledì 21 Cosmo Kor organizzerà la Festa della musica nella chiesa di San Pietro Martire, giovedì 22 toccherà alla Cappella musicale del Duomo, venerdì 23 il centro culturale Talamoni allestirà al cine teatro Triante uno spettacolo incentrato su Lucio Dalla, venerdì 30 The Good News Gospel Choir chiuderà il mese al Binario 7 e i venerdì di luglio una trentina di band amatoriali animerà diversi luoghi della città nell’ambito del Monza Live Sound Festival.

Estate in città: gli altri appuntamenti

Di nuovo a giugno gli appassionati di storia potranno scegliere tra alcuni appuntamenti tra cui quelli sulla Monza medievale organizzati dall’Upm sabato 10 all’Arengario e domenica 11 in Sala Maddalena, sempre alle 21, mentre domenica 25, alle 21, sarà la volta della Rievocazione storica. Domenica 11, alle 20, tornerà la Cena in bianco e sabato 17 la Fondazione Tavecchio proporrà la Cena sotto le stelle all’Agriparco di via Papini. I Boschetti, fino a domenica 4 ospiteranno l’Asian street food e dal 16 al 18 le specialità pugliesi.

Venerdì 16 all’Arengario sarà esposta la coppa Eurovolley e dal 16 al 18, in autodromo, sarà di scena il Milano Monza Motor Show. Venerdì 16, nel cortile del liceo Nanni Valentini, partirà il Cinema sotto le stelle: i bambini, infine, ritroveranno tutti i sabato di luglio gli artisti di strada ospiti della rassegna Nonsoloclown. «Stiamo cercando di rendere più viva e attrattiva la città» commenta l’assessore al Commercio Carlo Abbà. Il programma completo è su www.comune.monza.it.