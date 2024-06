Ac Monza: Monzello intitolato anche a Silvio Berlusconi a un anno dalla morte

Nel giorno della ricorrenza della scomparsa di Silvio Berlusconi è stato rinominato il centro sportivo dell’AC Monza: il “Centro Sportivo Luigi Berlusconi-Monzello’ diventa ufficialmente, a partire dal 12 giugno, “Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi”. A condurre la serata sulla nuova denominazione è stato l’amministratore delegato e vicepresidente vicario dell’AC Monza Adriano Galliani che, in compagnia del capitano dell’AC Monza Matteo Pessina e del vicesindaco del comune di Monza, Egidio Longoni, ha svelato l’insegna del nuovo centro sportivo. Hanno presenziato alla cerimonia anche piccoli bagai biancorossi e una folta delegazione di tifosi.

Ac Monza: Adriano Galliani ricorda Silvio Berlusconi

Un dinamico Adriano Galliani ha preso subito la parola ringraziando a cuore aperto il presidente Silvio Berlusconi: «Siamo una delle pochissime squadre di Serie A che hanno tutte le sedici squadre dall’Under 8 all’Under 20, ovvero la Primavera 1: tutto questo lo dobbiamo al Presidente. Quindi abbiamo pensato che fosse giusto, che fosse bello e che fosse romantico cambiare il nome di questo centro che fino ad oggi si chiamava “Centro Sportivo Luigi Berlusconi” che è il papà del Presidente. Da oggi, un anno dopo la scomparsa del nostro Presidente e da tifoso del Monza da quando avevo cinque anni, non posso che ringraziare la persona che ci ha portato in Serie A per la prima volta due anni fa, che ci consente per il terzo anno di giocare in Serie A e che con la sua passione e i suoi investimenti ha fatto diventare Monzello, che sei anni fa era in condizioni disastrose, un centro di eccellenza per tutte le squadre italiane. Per questo motivo la nuova denominazione del centro sportivo sarà a partire da oggi “Silvio e Luigi Berlusconi”. Siamo qui con tre monzesi di nascita. Sono convinto che il senso di appartenenza conti molto ed è bello che ci sia qui Il vicesindaco del comune di Monza, l’Amministratore Delegato del Monza e il capitano del Monza, anche lui nato a Monza. Voglio anche ringraziare Daniela Gozzi (Direttore Operativo AC Monza, ndr)».

Ac Monza: le dichiarazioni del vicesindaco Egidio Longoni

Gli fa eco il vicesindaco del Comune di Monza, Egidio Longoni che ha commentato così: «Ringrazio la famiglia Berlusconi che ha consentito di attrezzare infrastrutture in città, allo stadio, il Monzello come infrastrutture sportive di eccellenza. Io penso che questo sia un dono alla città e un valore bipartisan dal punto di vista politico. Penso che sia oggi un momento importante il fatto che questo centro sportivo sia dedicato a una famiglia che ha avuto un’attenzione particolare a Monza e alla Brianza. Io ricordo le parole del Presidente quando disse che questo capoluogo meritava in qualche modo un palcoscenico professionistico di eccellenza: quello che ha detto è poi avvenuto dopo 110 anni e ricordo che anch’io, quando ero un piccolo tifoso del Monza, faticavo e avevo come Adriano Galliani la seconda squadra da tifare. Oggi è nata e sta nascendo una cultura del Monza. Ricordo che da bambino andavo a vedere anche lui, che ci ha aiutato in alcune salvezze importanti. Oggi siamo a celebrare con Matteo il terzo anno in Serie A. Questo è un centro sportivo che è giusto dedicare a Silvio e Luigi Berlusconi».

Ac Monza: il pensiero del capitano del Monza, Matteo Pessina

A rappresentare la squadra dell’AC Monza, il capitano biancorosso Matteo Pessina. Ecco le sue parole tra ringraziamenti e tanta voglia di tornare in campo: «Ringrazio per le belle parole il dottor Galliani e vi ringrazio tutti per essere qui. C’è tanta gente a questa celebrazione e ci fa piacere che siate qua: è una cosa molto importante per noi giocatori, addetti ai lavori e direttori. Grazie che ci fate sentire tutto il vostro affetto. Spero che la stagione inizi presto, così ci vedrete di nuovo in Serie A».

Ac Monza: Adriano Galliani cita “Il Cittadino”

Adriano Galliani, parlando dell’incessante pioggia che sta imperversando sul territorio brianzolo, ha anche citato il Cittadino: «Pensavo che il 12 giugno ci fosse il sole ma evidentemente non è così. Dicevano che saremmo morti di siccità e quest’anno ho letto sul “Cittadino” che nel mese di maggio del 2024 è piovuto più che in tutto l’anno del 2022. Questo non è davvero colpa nostra».

Ac Monza: un brindisi a Silvio Berlusconi e l’aneddoto di Pessina

L’evento è continuato nella sala “Bistrot Monzello” con un intenso momento conviviale offerto ai presenti dall’AC Monza dove Adriano Galliani, dopo un brindisi in onore a Silvio Berlusconi, ha anche raccontato un curioso aneddoto di due anni fa relativo alla trattativa per riportare Matteo Pessina al Monza.