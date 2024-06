Serie A: Alessandro Nesta nuovo allenatore dell’Ac Monza, ora è ufficiale

Alessandro Nesta è il nuovo allenatore del Monza, la società lo ha comunicato ufficialmente nel pomeriggio del 12 giugno, durante la cerimonia di intitolazione di Monzello a Silvio Berlusconi.

Serie A: Alessandro Nesta nuovo allenatore dell’Ac Monza, prima esperienza nella massima serie

Da giocatore è stato un fenomeno, il difensore più elegante del nuovo millennio. Ha vinto anche tantissimo, tra campionati, coppe internazionali e anche il Mondiale del 2006. Da allenatore sarà la prima esperienza in Serie A, ma Adriano Galliani ha visto in lui le qualità giuste per diventare il successore di Raffaele Palladino. Alessandro Nesta è il nuovo allenatore del Monza, con un contratto annuale più rinnovo automatico per un’altra stagione al raggiungimento di determinate condizioni.

Serie A: Alessandro Nesta nuovo allenatore dell’Ac Monza, la carriera

La sua carriera da allenatore è comincia nell’estate del 2015 al Miami Fc. Dopo due anni negli Stati Uniti, riparte da Perugia in Serie B, conquistando i playoff. Nel 2020 con il Frosinone raggiunge anche la finale promozione, uscendo solamente nella doppia partita con lo Spezia pur chiudendo a reti pari.

Serie A: Alessandro Nesta nuovo allenatore dell’Ac Monza, la Reggiana e quell’incrocio in Coppa Italia

Dopo qualche tempo di riflessione, all’inizio dell’anno ha accettato la panchina della Reggiana neopromossa. Alla seconda partita del percorso, nell’estate 2023, incontra il Monza, in Coppa Italia, e passa clamorosamente il turno. Quello è il momento in cui s’inizia a capire che le sue idee tattiche vanno rispettate. Con gli emiliani chiude undicesimo, salvando la squadra con ampio anticipo e attira l’attenzione biancorossa.

Serie A: Alessandro Nesta nuovo allenatore dell’Ac Monza, sempre stato tra i papabili

È sempre stato nella lista dei papabili, ma l’ufficialità è arrivata solamente mercoledì 12 giugno, dopo aver risolto le ultime incombenze con il vecchio club. Al Monza ritrova Adriano Galliani dopo i dieci anni meravigliosi al Milan, per la sua prima esperienza da allenatore in Serie A. Ripartirà con un obiettivo chiaro: la terza salvezza consecutiva dei brianzoli nel massimo campionato italiano.