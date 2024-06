Calciomercato AC Monza, colpo del Condor Galliani: preso Forson dal Manchester United

Il colpo del condor non tramonta mai perché l’impareggiabile Adriano Galliani, Vicepresidente Vicario e AD dell’AC Monza, ha messo a segno il primo colpo estivo per il Club brianzolo in vista della prossima stagione: dal Manchester United arriva Omari Forson, calciatore inglese che è in scadenza di contratto con i Red Devils (30 giugno 2024, ndr). L’attaccante è atteso in Italia in queste ore.

Calciomercato AC Monza, colpo del Condor Galliani: caratteristiche tecnico-tattiche di Forson

Nato il 20 luglio 2004 a Londra, Omari Forson è un esterno offensivo e per le sue interessanti caratteristiche è considerato un prospetto potenziale dagli addetti ai lavori: visione di gioco, precisione nei passaggi, pericoloso con tiri dalla distanza, abilità nel dribbling, capacità di inserimento e di creare opportunità; può giocare come ala destra e ala sinistra, ideale in un sistema di gioco come il 4-2-3-1 ma che sposerebbe bene anche un suo impiego a ridosso della punta nel 3-4-2-1. È alto 179 cm e il suo piede abituale è quello sinistro. Forson è tuttora considerato uno dei calciatori più promettenti del vivaio del club inglese.

Calciomercato AC Monza, colpo del Condor Galliani: valore e statistiche di Forson

Il valore attuale di Forson è pari a un milione di euro, una quotazione che è destinata a lievitare nel tempo e a mettere le basi per una futura plusvalenza del Monza. I suoi interessi sono curati da Sports Invest UK Ltd, tra cui spicca Gian Maria Montesano, l’agenzia che segue anche Douglas Luiz, Zirkzee e Coutinho. Nella stagione appena trascorsa Forson ha totalizzato ben quattro presenze in Premier League fornendo l’assist decisivo per il gol vittoria dei Red Devils siglato da Kobbie Mainoo in Wolverhampton-Manchester United 3-4 dello scorso 1° febbraio, giorno del suo esordio in prima squadra e, inoltre, ha timbrato una presenza da titolare nella sfortunata sconfitta contro il Fulham all’Old Trafford per 2-1. Nella Premier League 2, con i suoi pari età, ha realizzato tre reti e tre assist in sei gare disputate.

Calciomercato AC Monza, colpo del Condor Galliani: l’Italia nel suo destino

Nel 2021 l’attaccante inglese classe 2004 incontrò l’Italia: al debutto in Youth League, il 20 ottobre di quell’anno, contro l’Atalanta siglò il gol del momentaneo 4-1 (gara terminata 4-2 a favore dei Red Devils, ndr). La prima partita con l’Under 15 della nazionale inglese fu contro l’Italia Under 15 nel 2019. Dall’esordio in U15 ha poi giocato stabilmente nelle giovanili Under 16, Under 19 e Under 20; il prossimo step dovrebbe essere l’Under 21 inglese ma intanto lo aspettano a braccia aperte il Monza e la Serie A.