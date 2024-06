AC Monza, post-Palladino: vicina la firma di Alessandro Nesta

Dopo due salvezze in Serie A si sono divise le strade tra il Monza e Raffaele Palladino che ha firmato un contratto biennale con la Fiorentina, con opzione per il terzo anno, sposando un progetto ambizioso per la sua crescita professionale. Non sarà una missione facile sostituirlo ma la dirigenza brianzola è al lavoro per trovare un suo degno erede. In pole per diventare il nuovo allenatore del Monza ci sarebbe Alessandro Nesta, tecnico della Reggiana, che incarnerebbe perfettamente il “berlusconismo”: persona a modo in campo e fuori che da calciatore ha vinto tutto quello che c’era da vincere.

Nesta avrebbe superato la concorrenza di Marco Baroni, entrato prepotentemente nel mirino della Lazio dopo il divorzio a sorpresa con Igor Tudor. La Regia, per sopperire alla perdita di Nesta, avrebbe già contattato Fabio Caserta, ex allenatore del Cosenza. Per la panchina biancorossa è più defilato il profilo di Andrea Pirlo mentre è sfumata del tutto la pista Alessio Dionisi perché sarà ufficializzato a breve dal Palermo.

La carriera da allenatore di Nesta

Nesta ha iniziato la sua carriera da allenatore negli Stati Uniti guidando il Miami FC dal 2016 al 2017 classificandosi al primo posto nella sua seconda annata nel North American Soccer League; nel maggio 2018 ha esordito in Serie B subentrando sulla panchina del Perugia per le ultime due giornate e con la squadra umbra ha disputato il campionato successivo portando la squadra a un apprezzabile ottavo posto; nella stagione 2019/20 ha guidato il Frosinone conducendolo all’ottavo posto mentre nella stagione seguente è stato esonerato dal Club ciociaro dopo 30 partite; nella scorsa stagione, in Serie B, ha ottenuto una tranquilla salvezza alla guida della Reggiana e nell’agosto 2023 ha eliminato il Monza di Palladino al primo turno di Coppa Italia sbancando per 2-1 (reti di Nardi, D’Ambrosio, Cigarini, nda) l’U-Power Stadium con una prova convincente e con una squadra ancora in fase di rodaggio. A breve potrebbe arrivare la fumata bianca e, dopo gli anni gloriosi al Milan da calciatore, “Tempesta perfetta” riabbraccerebbe nuovamente Adriano Galliani.