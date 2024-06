Serie A: ufficiale l’addio tra Monza e Palladino, è il nuovo allenatore della Fiorentina

Adesso è ufficiale: Raffaele Palladino non è più l’allenatore del Monza. La notizia che era dietro l’angolo, è stata ufficializzata nel primo pomeriggio del 4 giugno dalla società con una nota. Perché negli stessi minuti, a Firenze, è stato presentato a stampa e tifosi: nuovo allenatore della Fiorentina con un contratto fino al 2026.

Serie A: ufficiale l’addio tra Monza e Palladino, “con affetto e grande stima professionale”

“AC Monza ringrazia con affetto e grande stima professionale Raffaele Palladino per i due meravigliosi anni di Serie A e gli augura ogni fortuna per il futuro“, si legge nel breve comunicato biancorosso.

Serie A: ufficiale l’addio tra Monza e Palladino, presentato dalla Fiorentina

Il mister delle due salvezze del Monza in Serie A, che a campionato iniziato nel 2022 aveva preso il testimone da Giovanni Stroppa, nelle ultime settimane si era profuso in ringraziamenti a ogni occasione. Ma era chiaro che il suo futuro sarebbe stato lontano da Monzello.

«Vi ringrazio per essere qui – ha detto alla sua prima apparizione in Viola – Ringrazio il Presidente Rocco Commisso, l’ho sentito telefonicamente. Mi ha colpito la sua grande passione ed umanità. Ringrazio il DG Ferrari ed il DS Pradè, mi hanno voluto fortemente ed in due minuti ci siamo trovati d’accordo. Sono motivato e carico, rappresento un club glorioso e prestigioso con una grande storia e mi rendo conto di essere arrivato in una società importante. Darò tutto me stesso, i tifosi mi hanno sempre colpito per la passione cercherò di dare loro una gioia».