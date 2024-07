Calcio, Serie A 2024-2025: le avversarie del Monza, prime sette giornate per cuori forti

Comincerà da Empoli il campionato del Monza. Un inizio importante, ma alla portata, contro una squadra che si è salvata solamente all’ultima giornata dello scorso campionato e che in estate ha, per necessità, dovuto cambiare molto. Sono andati via diversi prestiti e soprattutto ha salutato l’autore dell’impresa Davide Nicola, che ha scelto Cagliari per ripartire. Al suo posto è stato da poco ufficializzato Roberto D’Aversa, un passato recente al Lecce, prima ancora al Parma, mentre da calciatore è stato anche per tre stagioni al Monza, a fine anni ’90.

Calcio, Serie A 2024-2025: le avversarie del Monza, nelle prime sette giornate i campioni d’Italia e le “europee”

Come noto sin da prima della compilazione dei calendari, i biancorossi giocano sempre fuori casa la giornata in contemporanea con il Gran Premio di Formula1, che quest’anno coincide con il terzo turno, e di conseguenza anche la prima avrebbe dovuto essere lontano dall’U-Power Stadium. Ad Empoli si giocherà nel fine settimana del 17 e 18 agosto, poi il secondo turno il fine settimana successivo, in casa, con il Genoa, mentre il primo settembre trasferta a Firenze, contro l’ex allenatore Raffaele Palladino.

L’inizio in salita prosegue dopo la prima pausa delle nazionali, subito l’Inter, e a seguire ancora in casa il Bologna, nella settimana però dell’esordio in Champions dei felsinei. Alla sesta trasferta a Napoli, alla settima la Roma all’U-Power. Un ciclo terribile che vede nelle prime sette giornate: i campioni d’Italia, gli ex campioni d’Italia e altre tre squadre impegnate nelle coppe europee.

Calcio, Serie A 2024-2025: le avversarie del Monza, dal 20 ottobre gli scontri salvezza

Dopo la seconda sosta per le nazionali, all’ottava, il 20 ottobre, cominciano gli scontri salvezza, subito l’Hellas a Verona, poi il Venezia dell’ex ds Antonelli in casa. Nell’unica infrasettimanale dell’andata ci sarà la trasferta a Bergamo, 30 ottobre.

All’undicesima giornata il derby del cuore di Berlusconi e Galliani: all’U-Power arriva il Milan. Si rimane in casa per affrontare la Lazio la settimana successiva.

Mentre dopo la terza sosta nazionali, due trasferte in fila, prima il Torino ed il primo dicembre il derby a Como. La sfida con i Lariani sarà sicuramente una delle partite più attese dell’anno, per la prima volta in Serie A. L’andata si chiude con Udinese, Lecce, Juventus, Parma e Cagliari. In queste cinque bisogna far legna per l’inverno.

Calcio, Serie A 2024-2025: le avversarie del Monza, il girone di ritorno

Il calendario è asimmetrico e al ritorno si sfalsa. Il derby di ritorno, quello casalingo, sarà il 6 aprile, mentre gli scontri con le grandi sono tutti concentrati nel finale: Inter alla 28esima, Napoli alla 33esima, Juventus alla 34esima, Atalanta alla 35esima e addirittura Milan a San Siro all’ultima giornata, nella speranza che per i rossoneri possa già essere tutto deciso, per avere un’avversaria fortissima ma magari con la testa ad altri impegni.

Potrebbero rischiare di essere decisive per la lotta salvezza anche la trasferta di Udine dell’11 maggio alla giornata 36 o la casalinga con l’Empoli del 18 maggio alla 37. Inizio e chiusura molto complicati, il Monza dovrà necessariamente alzare il livello delle prestazioni nella fase centrale del torneo, per accumulare quei punti che garantirebbe una volatona finale sotto controllo.

Date e orari delle prime giornate, con anticipi e posticipi, saranno comunicati in seguito, ma per il mese di agosto probabilmente si giocherà sempre in serate, per evitare le eventuali elevate temperature estive.