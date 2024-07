Serie A, il calendario 2024-2025: Empoli-Monza alla prima giornata, alla terza la Fiorentina dell’ex poi l’Inter

La terza stagione del Monza in Serie A comincia a Empoli: sorteggiato il calendario 2024-2025, la prima giornata in programma il 18 agosto per i biancorossi è in trasferta.

La prima giornata completa dice: Bologna-Udinese, Cagliari-Roma, Empoli-Monza, Genoa-Inter, Hellas Verona-Napoli, Juventus-Como, Lazio-Venezia, Lecce-Atalanta, Milan-Torino, Parma-Fiorentina.

Serie A, il calendario: mister Nesta all’U-Power Stadium il 25 agosto, poi sfida all’ex

Esordio all’U-Power Stadium per mister Sandro Nesta il 25 agosto: c’è Monza-Genoa per la seconda giornata. E alla terza già il passato contro il presente: l’1 settembre sfida alla Fiorentina dell’ex Palladino.

Serie A, il calendario: il 15 settembre c’è Monza-Inter

Alla giornata 4 a Monza il match contro i campioni d’Italia: il 15 settembre c’è Monza-Inter.

Serie A, il calendario: le altre giornate

Il 22 settembre alla giornata 5 c’è Monza-Bologna (e Inter-Milan), poi alla giornata 6 (29 settembre) Napoli-Monza.

Giornata 7 (6 ottobre): Monza-Roma; giornata 8 (20 ottobre): Hellas Verona-Monza; giornata 9 (27 ottobre): Monza-Venezia; giornata 10 (30 ottobre): Atalanta-Monza; giornata 11 (3 novembre): Monza-Milan; giornata 12 (10 novembre) Monza-Lazio; giornata 13 (24 novembre): Torino-Monza (Milan-Juve); giornata 14 (1 dicembre): Como-Monza; giornata 15 (8 dicembre): Monza-Udinese; giornata 16: Lecce-Monza (15 dicembre); giornata 17 (22 dicembre): Monza-Juventus; giornata 18 (29 dicembre): Parma-Monza; giornata 19 (5 gennaio 2025): Monza-Cagliari; giornata 20 (12 gennaio): Monza-Fiorentina; giornata 21 (19 gennaio): Bologna-Monza; giornata 22 (26 gennaio): Genoa-Monza; giornata 23 (2 febbraio): Monza-Hellas Verona (e Milan-Inter); giornata 24 (9 febbraio): Lazio-Monza; giornata 25 (16 febbraio): Monza-Lecce; giornata 26 (23 febbraio): Roma-Monza; giornata 27 (2 marzo): Monza-Torino; giornata 28 (9 marzo): Inter-Monza; giornata 29 (16 marzo): Monza-Parma; giornata 30 (30 marzo): Cagliari-Monza; giornata 31 (6 aprile): Monza-Como; giornata 32 (13 aprile): Venezia-Monza; giornata 33 (20 aprile): Monza-Napoli; giornata 34 (27 aprile): Juventus-Monza; giornata 35 (4 maggio): Monza-Atalanta; giornata 36 (11 maggio): Udinese-Monza; giornata 37 (18 maggio): Monza-Empoli; giornata 38 (25 maggio): Milan-Monza.