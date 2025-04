Monza-Como 1-3, le pagelle: vergogna senza dignità, imbarazzo totale

MONZA-COMO 1-3 (1-2)

Marcatori: pt 5’ Mota Carvalho, 16’ Ikonè, 39’ Diao st 6’ Vojovda

MONZA (3-5-2) Turati 5; Pedro Pereira 5, Izzo 5, D’Ambrosio 4.5 (35’st Palacios n.g.); Birindelli 5.5 (11’st Castrovilli 5.5), Ciurria 6, Bianco 6 (11’st Gagliardini 5.5), Akpa Akpro 6 (21’st Caprari 5.5), Kyriakopoulos 4.5 (11’st Caldirola 6); Keita 5.5, Mota Carvalho 7. A disp.: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Lekovic, Urbanski, Sensi, Forson, Ganvoula, Petagna, Vignato. All.: Nesta 5.5

COMO (4-2-3-1) Butez 6.5; Vojvoda 7 (14’st Smolcic 6), Goldaniga 5.5, Kempf 5, Valle 6; Caqueret 6.5 (14’st Perrone 6), Da Cunha 6.5 (25’st Sergi Roberto 6); Ikonè 7 (26’st Strefezza 6), Paz 6.5 (42’st Englehardt n.g.), Diao 7; Douvikas 5.5. A disp.: Reina, Iovine, Alli, Gabrielloni, Cutrone, Jack, Fadera, Moreno, Braunoder, Van Der Brempt. All.: Fabregas 7

Turati 5 Se gliela tirano addosso la respinge, anche se è facile da prendere. Anche lui sta mollando, sempre più incerto, sempre più insicuro, quasi al termine di una stagione da bersagliato e in parte da responsabile

Pedro Pereira 5 La giustificazione di Nesta non regge. Quando dice che è abituato a giocare dieci/dodici partite dovrebbe aggiungere che un motivo ci sarà pure. Anche oggi bell’assist, sì, ma per Diao, lanciato in porta per il vantaggio

Izzo 5 Ingaggio la battaglia con Douvikas, lo respinge ma al caro prezzo di lasciare indisturbati tutto gli altri

D’Ambrosio 4.5 Penosamente inadatto al livello richiesto. Non può difendere contro nessuno senza aiuto dei compagni, ringraziano Ikonè e addirittura Vojovoda, autore di un gol strepitosamente bello per quanto fosse libero di calciare (35’st Palacios n.g.)

Birindelli 5.5 Prova a sprintare sulla destra, ma va a sbattere costantemente contro l’avversario (11’st Castrovilli 5.5 Sbaglia passaggi che un campione d’Europa dovrebbe eseguire bendato e scalzo)

Ciurria 6 Si risveglia nella ripresa, quando allarga il raggio d’azione e sfrutta spazi esterni. Prova a servire un paio d’assist sprecati dai compagni

Bianco 6 Inizio energico, come sempre, ma viene presto tirato dentro dal triangolo Caqueret-Da Cunha-Nico Paz e perde velocemente efficacia (11’st Gagliardini 5.5 Un paio di sventagliate sui piedi, un paio in tribuna. Non proprio connessissimo)

Akpa Akpro 6 L’unico a mettercela veramente tutta finché ha gamba. Purtroppo per lui le energie deve spenderle per aiutare i compagni che stanno naufragando senza nemmeno provare a nuotare (21’st Caprari 5.5 Irriconoscibile tecnicamente anche su semplici calci piazzati)

Kyriakopoulos 4.5 Si dimentica di difendere in un paio di occasioni e il Monza prende due gol. Sulle app di Fantacalcio gli attribuiscono l’assist per Mota che in realtà è un rilancio d’alleggerimento, l’unica cosa fatta bene di una partita disastrosa (11’st Caldirola 6 Rientro di personalità importante per lui e per tutti)

Keita 5.5 Dura poco, una mezzoretta, di spunti fronte porta e poco altro

Mota Carvalho 7 Segna e non solo, è l’unico che effettivamente sembra avere nelle gambe un tintinnio di pericolosità da far brillare dalle parti di Butez. Peccato non sia sempre così costante

Nesta 5.5 C’è poco da fare se il materiale tecnico a disposizione è di irrilevanza totale. Oltretutto la squadra non corre, ma questa non può nemmeno essere colpa sua. Ecco, almeno tatticamente, ogni tanto, potrebbe studiare qualcosa di diverso. Tipo evitare di prendere i gol del pareggio nei momenti meno opportuni.