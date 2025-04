Primo tempo 1-1

38′ Ammonito anche Bianco, per un intervento pericoloso su Diao che si rotola vistosamente a terra, il tempo di vedere il giallo sventolato all’aversario per poi rialzarsi e ripartire come se nulla fosse

32′ Ritmi che rallentano, per un paio di infortuni in mezzo al campo ed anche per precisa volontà delle squadre, che affondano meno volentieri il colpo, forse preoccupate delle ripartenze. Ci prova Kyriakopoulos con un mancino potente ma centrale e respinto dalla difesa

26′ Provano a rispondere gli uomini di Nesta, cercando di correre dietro la difesa voluta sempre molto alta da Fabregas

24′ Ammonito Kyriakopoulos per una trattenuta a metà campo su Nico Paz. Era diffidato, salterà Venezia

16′ GOL DEL COMO Dopo tanta pressione, raggiunge il pareggio Ikonè. Classica azione del francese, che si accentra da destra, se la porta sul mancino in maniera davvero troppo facile per poi mirare l’angolino basso opposto. Impossibile intervenire per Turati

15′ Tiene palla il Como e cerca di alzare il baricentro, per provare a chiudere gli avversari negli ultimi venti metri. Il Monza, compatto, respinge gli assalti con decisione.

8′ Episodio contestato in area del Como. Sempre Mota la prende sulla sinistra, si accentra a gran velocità sfidando Goldaniga e lo beffa con una finta in profondità. Il difensore comasco è davanti ma va dritto sul corpo dell’attaccante. Proteste biancorosse, nessun richiamo del Var, nessun’esitazione per l’arbitro: si prosegue. Ma i dubbi rimangono. E tanti.

5′ GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL PER IL MONZAAAAAAAAAAAAA Ha segnato Dany Mota! Pressing nemmeno troppo convinto del portoghese che manda in bambola Kempf, recupera il pallone dentro l’area e lo piazza esattamente a fil di palo dove Butez non può arrivare! Monza in vantaggio!

3′ Confermato il 3-5-2 in casa Monza con Ciurria sulla mediana, mentre Fabregas sceglie il 4-2-3-1. Più possesso per i lariani, o almeno questa è l’idea che vogliono dare al match

1′ Comincia il derby! Subito Como in avanti con Ikonè affondato al limite dell’area dall’intervento di D’Ambrosio. Dal punto di battuta va Nico Paz che però centra la barriera

Le formazioni ufficiali

MONZA (3-5-2) Turati; Pedro Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Ciurria, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Keita, Mota Carvalho. A disp.: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Lekovic, Caldirola, Gagliardini, Urbanski, Caprari, Castrovilli, Sensi, Forson, Palacios, Ganvoula, Petagna, Vignato. All.: Nesta

COMO (4-2-3-1) Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Ikonè, Paz, Diao; Douvikas. A disp.: Reina, Iovine, Strefezza, Alli, Gabrielloni, Cutrone, Jack, Fadera, Moreno, Sergi Roberto, Perrone, Engelhardt, Braunoder, Smolcic, Van Der Brempt. All.: Fabregas

Non per fare i melodrammatici, ma, considerando la situazione di classifica e le condizioni delle squadre, c’è solo una partita che conta da qua alla fine della stagione ed è quella che si gioca sabato 5 aprile alle 15 all’U-Power Stadium: il derby numero 100 della storia tra Monza e Como.

In un’annata incredibilmente povera di soddisfazioni, i biancorossi brianzoli devono concentrarsi su un unico obiettivo, battere i rivali di sempre e farlo sotto gli occhi di chi sarà in tribuna.

Serie A, Monza-Como LIVE: le parole di mister Nesta

«L’idea di Fabregas e del Como si è vista per tutto il campionato e bisogna fare loro i complimenti», ha detto Nesta alla vigilia. «Per noi è una partita importante all’interno di una stagione in cui è vero che potevamo fare di più ma in definitiva abbiamo quello che meritiamo, perché se non siamo riusciti a portare a casa evidentemente ci è mancato qualcosa. Non dico che un singolo risultato, vincere il derby, può mettere a posto una stagione, ma quanto meno aggiunge un pezzo di positività al percorso».

Per quanto riguarda gli assenti, il tecnico laziale recupera quasi tutti (fuori Pessina e Zeroli non in ottime condizioni) con una grande speranza: «Io spero che possa essere la giornata di uno qualsiasi dei ragazzi, chiunque dovesse segnare il gol vittoria sarà ricordato nella storia del derby in Serie A». L’undici titolare, con annessa conferma del 3-5-2, non si discosterà molto da quelli visti con Parma e Inter, nella speranza renda meglio rispetto alla sconfitta di Cagliari.